Kike Jav anuncia nuevo reality con modelos de OnlyFans en Ecuador

El influencer ecuatoriano Kike Jav ha revelado detalles de un nuevo proyecto que promete dar de qué hablar. Se trata de un reality show protagonizado por creadoras de contenido de la plataforma OnlyFans. Según adelantó Kike Jav a Jeffer Valdiviezo, el formato reunirá a ocho participantes en una mansón para competir por un premio de $10,000 en efectivo.

“Si vas a hacer algo en esta vida, hazlo bien hecho, si no, mejor no lo hagas”, repitió Kike Jav, citando el consejo de su padre, como filosofía que guiará la producción.

El reality tendrá un formato mixto entre convivencia, fiestas y competencias, con retos diseñados para poner a prueba resistencia, creatividad y carisma de las concursantes.

El casting estará compuesto por cuatro participantes de la región Sierra, vinculadas a la agencia de Kike Jav, y cuatro de la Costa. El creador asegura que la selección reúne a “las mejores chicas” de la conocida “página azul”, como suele referirse de forma indirecta a OnlyFans.

Entre los retos anunciados destacan actividades de corte competitivo y lúdico, como montar un toro mecánico instalado dentro de la mansión o pruebas de habilidad en piscina con lodo. Kike Jav adelantó que parte del contenido estará disponible en su canal de YouTube, mientras que otros segmentos se mantendrán exclusivos para suscriptores.

“Va a ser un reality único en el país. Nunca se ha hecho algo así en Ecuador”, afirmó, asegurando que la producción ya está en la fase final de confirmación de la locación. La elección de una mansión busca centralizar las actividades y garantizar una experiencia inmersiva tanto para las participantes como para la audiencia.

Kike Jav, por su parte, sostiene que el proyecto será “una combinación de diversión, competencia y producción profesional”, y que su objetivo es innovar en el mercado nacional de entretenimiento online.

La fecha de estreno y el nombre oficial del reality se anunciarán más adelante a través de sus redes sociales y canales oficiales.