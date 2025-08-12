Fue al concierto de Bad Bunny en Puerto Rico y terminó asesinado ¿Qué pasó?

Kevin Mares, un joven de 25 años originario de Nueva York, viajó a Puerto Rico para asistir al concierto del reconocido artista urbano Bad Bunny. Lo que prometía ser una noche inolvidable terminó en tragedia cuando Mares fue asesinado durante un tiroteo ocurrido en la madrugada en La Perla, una comunidad costera de San Juan.

¿Qué ocurrió?

El hecho se registró en un local nocturno conocido como “Refugio para hombres maltratados”, ubicado en uno de los sectores más peligrosos del país. Según informó el sargento detective Arnaldo Ruiz, el tiroteo se desató tras una discusión entre varias personas que se encontraban cerca del joven.

“Una de las personas involucradas sacó un arma y disparó contra al menos tres personas, incluyendo a Mares”, declaró Ruiz en entrevista telefónica.

Mares recibió un disparo en el costado izquierdo del abdomen y fue trasladado de emergencia al hospital público más grande de Puerto Rico, donde finalmente se confirmó su fallecimiento.

Violencia que se repite

Este no es el primer caso de violencia que involucra a turistas en esta zona. En febrero de 2023, tres visitantes fueron apuñalados tras ignorar advertencias de dejar de grabar en la comunidad.

Un año después, en abril de 2024, un turista de 24 años procedente de Delaware fue asesinado y su cuerpo fue incinerado. Según la Policía, el crimen ocurrió después de que él y un amigo intentaran fotografiar el lugar tras haber comprado drogas, ignorando las advertencias locales.