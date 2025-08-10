¿Quién era Lina Bina, actriz de cine para adultos que falleció a los 24 años?

La actriz e influencer estadounidense Lina Bina, conocida en redes sociales como Miss John Dough, falleció el pasado martes 5 de agosto a los 24 años, según confirmaron sus familiares. La joven, originaria de Texas, murió a causa de complicaciones provocadas por un coágulo de sangre en el corazón y el cuello, de acuerdo con declaraciones de su hermana al medio británico The Sun.

PUBLICIDAD

Lina Bina

Lina Bina

Lina Bina

El deceso fue certificado por un médico forense del condado de Polk, en Florida, aunque la causa exacta aún no ha sido detallada oficialmente. La noticia también fue confirmada por su primo, el creador de contenido Miguel Santiago, quien expresó su dolor en redes sociales: “Es tan trágico… mantengan cerca a sus seres queridos porque nunca saben cuándo será la última vez que los vean o hablen con ellos”.

¿Quién era Lina Bina?

Lina Bina nació en Texas y, en pocos años, se consolidó como una figura en ascenso dentro de la industria del cine para adultos. Su estilo extrovertido y su cercanía con los seguidores le valieron una comunidad fiel de más de 200.000 personas entre Instagram y TikTok.

Además de su carrera en la industria para adultos, era conocida por su contenido en redes sociales, donde compartía fragmentos de su vida personal, sesiones fotográficas y mensajes motivacionales.

Silencio en redes y conmoción de sus seguidores

En los días previos a su fallecimiento, la inactividad en sus cuentas levantó sospechas entre sus seguidores, quienes comenzaron a preguntarse por su ausencia. Cuando la noticia se hizo pública el 5 de agosto, la comunidad digital se llenó de mensajes de condolencia y tributos en su honor.

Su hermana Moni, en declaraciones a World Star Hip, confirmó que la causa de la muerte fue el coágulo y expresó el dolor de la familia: “No puedo creer que realmente te hayas ido, hermanita. Esta mañana me desperté deseando que todo fuera una gran pesadilla”.

Reacciones y debate en la industria

La muerte de Lina Bina se suma a una serie de fallecimientos repentinos en la industria del entretenimiento para adultos, un hecho que ha abierto debates en foros y comunidades sobre la salud física y mental de quienes trabajan en este sector. La creciente preocupación gira en torno a que, cada vez más, los casos de muertes prematuras involucran a personas jóvenes y en pleno desarrollo profesional.

PUBLICIDAD

Miguel Santiago, su primo, insistió en un mensaje que ha resonado entre sus seguidores: “Mantengan a su familia cerca, porque nunca saben cuándo será la última vez”.