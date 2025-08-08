¡Enfermera falsa! Atendió a más de 4 mil pacientes en hospitales durante más de un año

¡Enfermera falsa! Atendió a más de 4 mil pacientes en un hospital durante un año - Fuente: Video de X

Un escándalo relacionado con el sector salud ha sacudido al estado de Florida, Estados Unidos, tras confirmarse que una mujer ejerció funciones de enfermería sin contar con la licencia necesaria. La acusada, Autumn Bardisa, fue arrestada este 5 de agosto de 2025 por haber prestado atención médica a más de 4.400 pacientes en el hospital AdventHealth Palm Coast, sin estar autorizada legalmente.

¿Cómo logró infiltrarse?

De acuerdo con información proporcionada por la Oficina del Sheriff del Condado de Flagler, Bardisa fue contratada en julio de 2023 como técnica avanzada en enfermería. Durante su ingreso, afirmó haber finalizado sus estudios y estar a la espera de aprobar el examen nacional para obtener la licencia profesional.

Poco después, notificó que había superado la evaluación y presentó una licencia que coincidía con su nombre de pila, pero no con su apellido. Al ser consultada, explicó que había cambiado de apellido tras casarse, pero nunca presentó el acta de matrimonio para justificar la diferencia.

Sospechas y posterior arresto

En enero de 2025, Bardisa fue considerada para un ascenso dentro del hospital. Fue entonces cuando un compañero revisó su número de licencia y descubrió que la acusada solo poseía un certificado de asistente de enfermería (CNA), el cual estaba vencido. La mujer fue detenida por agentes de la unidad de fugitivos de la FCSO en su residencia.

Enfrenta 14 cargos en total, divididos entre ejercicio ilegal de una profesión de la salud y uso indebido de datos personales. La justicia estableció una fianza de $70.000 dólares mientras continúa el proceso judicial.

“Es uno de los fraudes médicos más serios que hemos enfrentado. Esta persona representó un riesgo real para la comunidad”, expresó el sheriff Rick Staly.

¿A quién pertenecía la licencia?

La licencia presentada por Bardisa pertenecía a otra profesional de enfermería con el mismo nombre de pila, quien sí trabaja en el sistema hospitalario AdventHealth, pero en una sede distinta. Aunque ambas asistieron a la misma escuela, no existe relación personal entre ellas.

Se calcula que Bardisa brindó atención médica a 4.486 personas entre junio de 2024 y enero de 2025, sin contar con respaldo legal ni profesional para hacerlo.