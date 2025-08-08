¡Indignante! Encuentran 32 perros sin vida tras abandono en Badajoz, España

Una escena desoladora fue descubierta recientemente en una finca rural ubicada en Azuaga, provincia de Badajoz, al sur de España. Treinta y dos perros fueron encontrados sin vida, en evidente estado de desnutrición y abandono, tras permanecer meses sin ningún tipo de atención básica.

PUBLICIDAD

Un descubrimiento impactante

El hallazgo se produjo la semana pasada, cuando una patrulla del Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil acudió al lugar tras recibir alertas sobre la posible presencia de animales en condiciones críticas.

Durante la inspección, realizada en compañía del dueño del terreno, los agentes confirmaron la tragedia: decenas de cuerpos caninos repartidos por el área, algunos atados, otros enjaulados, todos en un avanzado estado de descomposición.

Escena clara de abandono

Las imágenes eran devastadoras. Los perros mostraban signos de extrema delgadez y claros indicios de que murieron por falta de alimento y agua.

El espacio carecía de condiciones mínimas de higiene o habitabilidad. Algunos animales aún estaban atados con cadenas oxidadas; otros permanecían encerrados en pequeños compartimientos sin ventilación.

Investigación abierta

El dueño del inmueble, residente del mismo municipio, está siendo investigado por un posible delito de abandono animal, al haberse desentendido de las necesidades básicas de los perros, lo que habría derivado en su muerte por inanición.

Este caso ha provocado una ola de indignación en redes sociales, donde activistas y organizaciones de protección animal exigen justicia y penas ejemplares. También reabre el debate sobre la eficacia de las leyes de bienestar animal en España, especialmente en zonas rurales.