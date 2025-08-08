Ana Galarza reveló su secreto para bajar 60 libras: “No pastillas ni inyecciones”

Durante los últimos meses, la exasambleísta y exreina de belleza Ana Galarza ha generado comentarios en redes sociales por su notorio cambio físico.

Su figura más delgada dio pie a rumores sobre posibles enfermedades o problemas emocionales. Sin embargo, fue la misma Galarza quien decidió aclarar los motivos reales detrás de su transformación.

Ana Galarza ahora

Ana Galarza perdió 27 kilos con cirugía y dieta estricta

En un video publicado en su cuenta de Instagram, Ana Galarza reveló que ha bajado 60 libras (más de 27 kilos), y desmintió haber utilizado métodos como pastillas, parches o inyecciones para adelgazar. “No utilicé tratamientos milagrosos”, afirmó tajantemente.

La también exfinalista de Miss Ecuador 2010 explicó que se sometió a una cirugía en la boca del estómago por razones médicas.

Tras la intervención, inició una dieta rigurosa supervisada por una nutricionista, basada en sopas sin grasa, melón, proteína líquida y sin azúcares.

El cambio de hábitos ayudó a mejorar su salud

Galarza detalló que mantuvo esa alimentación durante seis semanas, y luego adoptó una dieta saludable a largo plazo.

Eliminó casi por completo el azúcar, harinas y carbohidratos, debido a que por años padeció de resistencia a la insulina, lo que afectaba su energía y bienestar diario.

Así lucía antes Ana Galarza:

Ana Galarza antes de perder 27 kilos

Gracias a su nuevo estilo de vida, Ana Galarza no solo logró reducir su peso, sino también mejorar su salud.

“Me sentía mal y no quiero regresar a ese punto”, afirmó con determinación. Y aunque reconoce que algunos la ven “muy flaca”, aseguró sentirse plena: “Son 60 libras menos y me siento bien”.