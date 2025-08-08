Entretenimiento

Ana Galarza reveló su secreto para bajar 60 libras: “No pastillas ni inyecciones”

La exasambleísta sorprendió en redes con su nueva apariencia física. Algunos indicaban que sufría una enfermedad, pero ella lo desmintió

Ana Galarza, ex asambleísta
Por Nicole Proaño

Durante los últimos meses, la exasambleísta y exreina de belleza Ana Galarza ha generado comentarios en redes sociales por su notorio cambio físico.

Su figura más delgada dio pie a rumores sobre posibles enfermedades o problemas emocionales. Sin embargo, fue la misma Galarza quien decidió aclarar los motivos reales detrás de su transformación.

Ana Galarza ahora
Ana Galarza perdió 27 kilos con cirugía y dieta estricta

En un video publicado en su cuenta de Instagram, Ana Galarza reveló que ha bajado 60 libras (más de 27 kilos), y desmintió haber utilizado métodos como pastillas, parches o inyecciones para adelgazar. “No utilicé tratamientos milagrosos”, afirmó tajantemente.

La también exfinalista de Miss Ecuador 2010 explicó que se sometió a una cirugía en la boca del estómago por razones médicas.

Tras la intervención, inició una dieta rigurosa supervisada por una nutricionista, basada en sopas sin grasa, melón, proteína líquida y sin azúcares.

El cambio de hábitos ayudó a mejorar su salud

Galarza detalló que mantuvo esa alimentación durante seis semanas, y luego adoptó una dieta saludable a largo plazo.

Eliminó casi por completo el azúcar, harinas y carbohidratos, debido a que por años padeció de resistencia a la insulina, lo que afectaba su energía y bienestar diario.

Así lucía antes Ana Galarza:

Ana Galarza antes de perder 27 kilos
Gracias a su nuevo estilo de vida, Ana Galarza no solo logró reducir su peso, sino también mejorar su salud.

“Me sentía mal y no quiero regresar a ese punto”, afirmó con determinación. Y aunque reconoce que algunos la ven “muy flaca”, aseguró sentirse plena: “Son 60 libras menos y me siento bien”.

