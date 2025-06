“Creo que es hora de raparme”: La Flaca Guerrero conmueve con su testimonio sobre el cáncer

Con la voz entre pausas y palabras cargadas de emoción, La Flaca Guerrero compartió este 2 de junio de 2025 un video personal y conmovedor. En él revela que está lista para raparse, en medio de su tratamiento contra un cáncer de ovario agresivo. Su testimonio, lejos de ser solo una confesión estética, se volvió un mensaje de fe, valentía y transformación.

Un video desde el corazón

“Regresé a volver a cerrar un capítulo importante”, inicia Guerrero en el video. Confiesa que no ha sido fácil empacar su vida, lidiar con días tristes y enfrentar sola el cierre de una etapa personal. Con voz serena, comenta que su ropa está llena de prendas de triatlón, una actividad que ha tenido que pausar para enfocarse en una sola prioridad: sanarse completamente.

La caída del cabello

Guerrero relata que su cabello empezó a caerse desde hace un par de días. “Cada vez que me paso la mano por la cabeza, me quedo con hartísimo pelo”, dice. Frente a eso, afirma con fuerza: “Creo que ya es hora de raparme”. Aunque admite que aún no está completamente lista, sabe que debe hacerlo.

“Fácil, no es fácil. Pero trato de ver el lado luminoso. Siento que cada pelo que se me va cayendo lo veo como una célula sanándome por dentro”, expresó.

La presentadora reitera con convicción que sigue creyendo que su cáncer desapareció desde la primera quimioterapia. Se aplaude por la valentía que ha descubierto en sí misma: “Soy mucho más valiente de lo que pensaba”. Rememora el día en que le diagnosticaron el cáncer, cuando no podía dejar de llorar. Hoy, en cambio, dice estar de pie, sostenida por su fe: “Estoy agarrada de la mano de Dios”.

En un momento que conmovió especialmente a sus seguidores, comparó su lucha con la de una superheroína. “Yo a veces me siento así como la Mujer Maravilla”, dijo, levantando sus brazos como si llevara una capa. Una capa que, según ella, es sostenida por Dios.

El mensaje de La Flaca Guerrero es mucho más que una frase sobre raparse. Es una narrativa de transformación, aceptación y esperanza. En lugar de esconder su vulnerabilidad, eligió compartirla con el país y con quienes atraviesan procesos similares. Su valentía resuena y se multiplica en cada espectador que encuentra en su testimonio un motivo más para luchar.