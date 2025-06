La Flaca Guerrero y su mensaje de gratitud en su camino de sanación: “La fe es la que nos sostiene”

La modelo y deportista, María Teresa ‘La Flaca’ Guerrero, compartió con sus seguidores un mensaje de profunda gratitud y fe en medio de su proceso de tratamiento oncológico. Radicada temporalmente en Houston, Texas, describió cómo estos días han sido un bálsamo para su corazón, a pesar de la distancia de su hogar y la dureza del diagnóstico.

En sus propias palabras, Guerrero contó: “Podría decir que ha sido mi ‘semana buena’, los días grises ya pasaron. Me he sentido presente, en paz”. La también deportista relató que decidió quedarse en Houston tras recibir la noticia de su enfermedad, para enfocarse en su recuperación física y emocional. “Aunque físicamente esté lejos de todo, nunca me he sentido más acompañada”, afirmó.

Su testimonio estuvo lleno de esperanza y sinceridad. “Dios me está sanando, pero no solo por fuera. Me está limpiando desde adentro. Desde lo más profundo”, escribió, resaltando que la fe es el motor que la impulsa a seguir adelante. Además, destacó el papel fundamental de las personas que la rodean y la acompañan en este momento: “Dios ha enviado personas maravillosas a caminar este tramo conmigo. Gente que me regala su tiempo, su amor. Y eso… eso no tiene precio”.

La Flaca también reflexionó sobre el valor de encontrar esperanza en los momentos de dificultad: “Porque en medio del dolor, también hay esperanza. Porque en el desierto, también se escucha la voz de Dios más clara”.

Acompañó su texto con varias fotografías que la muestran sonriente y abrazada por amigas, en un ambiente hogareño y lleno de cariño. “Estoy aprendiendo a ver lo bueno incluso en lo difícil. Estoy aprendiendo a dar gracias en medio del proceso”, concluyó.

Sus seguidores reaccionaron con cientos de mensajes de apoyo, destacando su fortaleza y la inspiración que encuentran en su experiencia. “Gracias, Dios, por estar aquí”, finalizó Guerrero, en un mensaje que resonó con miles de personas.