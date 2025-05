Westcol se pronuncia tras ser vinculado a video falso filtrado de Alana Flores

El streamer colombiano reaccionó con humor, pero dejó claro su respaldo a la influencer mexicana

El streamer colombiano Westcol rompió el silencio tras ser vinculado en redes sociales con un video íntimo que involucra a la influencer mexicana Alana Flores, participante de La Velada del Año 4 organizada por Ibai Llanos.

La grabación, de contenido sexual y ampliamente viralizada en Twitter y Telegram, ha provocado una ola de comentarios, especulaciones y reacciones entre seguidores de ambos creadores de contenido.

Alana Flores responde: “No soy yo, la imagen fue alterada”

La influencer Alana Flores se pronunció sobre el tema. Con evidente molestia y tristeza, fue tajante al afirmar:

“Es una imagen que no soy yo, en la que utilizaron mi cara y está siendo alterada, no es real, nunca me la tomaron y nunca pasó”.

Alana confirmó que ya ha iniciado acciones legales contra el responsable, quien según ella se niega a eliminar el contenido. Si bien ha enfrentado ataques digitales antes, asegura que nunca con la gravedad y violencia de esta ocasión.

La reacción de Westcol

En una transmisión en vivo, Westcol abordó el tema sin filtros:

“A mí me dijeron que dizque era yo, yo solo dije que gracias, ya quisiera yo tener ese venoso, pero no, la verdad, dejen de chimbiar”, comentó entre risas.

Lejos de evadir el tema, el streamer decidió quitarle hierro al asunto con humor, aunque más adelante adoptó un tono serio para defender a Alana.

A pesar de no confirmar la autenticidad del material, Westcol fue claro sobre su postura:

“Alana tiene mi apoyo totalmente, ella lo sabe. Sea cualquiera de las dos cosas, tiene mi apoyo. Si es inteligencia artificial tiene mi apoyo, si es real, la apoyo igual”, sentenció.

Y añadió un comentario crítico hacia quienes se dedican a difundir el video o emitir juicios morales:

“Si hay una foto que se filtra por ahí, eso le pasa a cualquiera. Lo que no pasa es que sea inteligencia artificial y te empiecen a atacar. Yo no soy experto, no sé si fue o no IA. Y si no fue, todas esas mujeres que se están tirando piedras, ¿cuántas veces no se han mamado un buen...?”

La situación ha encendido el debate sobre el uso de inteligencia artificial para crear deepfakes, el consentimiento digital y la doble moral en redes sociales.