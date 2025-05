La famosa streamer Alana flores, se pronuncia sobre supuesta imagen íntima: “utilizaron mi cara y está siendo alterada”

Alana Flores, la popular streamer y presidenta de Raniza, ha denunciado públicamente la filtración de una supuesta imagen íntima falsa.

La imagen, que se ha vuelto viral, fue alterada digitalmente, posiblemente con IA, lo que ha generado una ola de indignación y preocupación sobre el uso malicioso de esta tecnología, dijo la también boxeadora.

La contundente respuesta de Alana

Alana Flores fue directa: la fotografía es “falsa”, “no soy yo”, y ya ha anunciado acciones legales contra el responsable.

“Es una imagen que no soy yo, en la que utilizaron mi cara y está siendo alterada, no es real, nunca me la tomaron y nunca pasó”, afirmó la streamer, visiblemente afectada.

A pesar del impacto en su salud y el caos que esto ha generado en su vida, Alana reafirmó su compromiso con su carrera.

La streamer añadió que, si bien ha enfrentado situaciones similares antes, nunca con la gravedad actual, especialmente porque el responsable se niega a eliminar la foto.

¿Quién es la influencer Alana Flores?

Alana Flores, es también conocida como “Alana La Rana”, una influencer, streamer y además boxeadora amateur mexicana, nacida el 15 de diciembre de 2000 en Monterrey, Nuevo León.