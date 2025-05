¿La muñeca diabólica Annabelle está perdida? Esto dijeron sus custodios

Annabelle, la icónica muñeca Raggedy Ann asociada con lo paranormal y el cine de terror, volvió a ser tendencia luego de que se propagaran rumores sobre su supuesta desaparición luego de su paso por New Orleans.

Incluso las redes sociales indicaron que ya no se encuentra en el Museo del Ocultismo de los Warren.

Las especulaciones surgieron durante su participación en la gira Devils on the Run, organizada por la Sociedad de Investigación Psíquica de Nueva Inglaterra (NESPR).

Rumores sobre la desaparición de Annabelle durante la gira “Devils on the Run”

Durante el mes de mayo, la muñeca, que supuestamente está “poseída por un demonio”, hizo una parada en Nueva Orleans como parte del recorrido esotérico.

Fue entonces cuando algunos visitantes afirmaron no haber visto a Annabelle en una presentación realizada en Luisiana, lo que encendió las alarmas en redes sociales.

Los rumores se intensificaron tras un incendio en el cercano Nottoway Resort, en White Castle, lo que avivó teorías sobre una supuesta actividad sobrenatural vinculada a la muñeca.

NESPR y Dan Rivera desmienten la desaparición de la muñeca Annabelle

La NESPR actuó rápidamente para desmentir las teorías.

El investigador principal, Dan Rivera, publicó un video en TikTok para aclarar el paradero de Annabelle.

“Estoy en el museo ahora mismo y quiero mostrarles que Annabelle sigue aquí, en el museo del ocultismo de los Warren”, declaró Rivera en un video de TikTok. “Vamos a entrar para comprobarlo”.

En el video, Rivera muestra la clásica vitrina de madera donde permanece resguardada la muñeca.

“Annabelle no está desaparecida, ni mucho menos en Chicago”, afirmó.

También confirmó que Annabelle será parte de la Rock Island Roadhouse Esoteric Expo 2025, programada para el 4 de octubre en Rock Island, Illinois.

NESPR confirma en Facebook: “Annabelle NO ha sido robada”

A través de su cuenta oficial de Facebook, la NESPR reforzó el mensaje con un comunicado claro:

“Es un rumor. Annabelle NO ha sido robada. La muñeca permanece segura en su lugar dentro del museo del ocultismo de los Warren”.

Rumores similares sobre Annabelle se viralizaron en 2020

No es la primera vez que la figura paranormal más famosa del cine genera controversia. En 2020, Tony Spera, yerno de Ed y Lorraine Warren, también desmintió su supuesta desaparición a través del canal de YouTube de la familia.

“Quiero contarles algo,” dijo Tony Spera. “No sé si esto les guste o no, pero Annabelle no se escapó”.

“Annabelle está aquí. No se ha ido a ninguna parte. No tomó un vuelo en primera clase ni salió a ver a su novio”, bromeó. “Me preocuparía si de verdad hubiera desaparecido, porque no es un objeto con el que se pueda jugar”.

Origen de la muñeca Annabelle y su legado en el cine de terror

La historia de Annabelle comenzó en 1970, cuando una estudiante universitaria pidió ayuda a los Warren tras notar que la muñeca tenía comportamientos inquietantes. Ed y Lorraine determinaron que estaba “poseída por un demonio” que se hacía pasar por el espíritu de una niña fallecida.

Desde entonces, Annabelle se convirtió en un ícono del cine de terror. Apareció por primera vez en El Conjuro, y luego protagonizó su propia saga: