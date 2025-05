¿Cuál es el siguiente destino de la terrorífica gira de Annabelle, la muñeca diabólica?

La New England Society for Psychic Research (NESPR), liderada por los herederos de los Warren, decidió sacar a la famosa muñeca, Annabelle, de su confinamiento habitual en Connecticut y lanzarla a una gira titulada "Devils on the Run" que comenzó a inicios de mayo de 2025.

La exposición incluye paradas en lugares históricos y encantados de Estados Unidos, como la penitenciaría de Moundsville en Virginia Occidental y el Black Swan Inn en Texas.

La muñeca, resguardada en una vitrina sellada con advertencias claras de “no tocar”, es trasladada bajo estrictas medidas de seguridad y rituales religiosos. En cada parada, se realizan charlas, investigaciones paranormales nocturnas y encuentros con fans del universo The Conjuring.

Controversia por la gira de Annabelle:

En TikTok, el hashtag #AnnabelleTour ya supera los 120 millones de visualizaciones. Los clips más virales muestran a sacerdotes bendiciendo la caja de Annabelle, asistentes que aseguran sentir “presencias” y hasta casos de actividad paranormal justo después de su paso por una ciudad.

En Nueva Orleans, poco después de su presentación, se reportó el incendio de una antigua casa y la fuga de 11 prisioneros, lo que algunos usuarios de redes no dudaron en vincular a la presencia de la muñeca. “Esto no es marketing, es energía oscura pura”, comentó un usuario en X.

Los Warren siempre advirtieron: “No la muevan”

La decisión de mover a Annabelle va en contra de la advertencia original de Ed y Lorraine Warren, quienes aseguraban que la muñeca actuaba como un conducto para entidades demoníacas. “No es un juguete. Es un peligro”, dijo Lorraine en una entrevista de archivo.

La gira, sin embargo, tiene un trasfondo promocional: acompaña el lanzamiento de la cuarta película de El Conjuro, cuyo teaser también se ha viralizado. A pesar de los riesgos que algunos creen reales, miles de fans acuden a ver a Annabelle en vivo.

Próximas paradas: Gettysburg y más allá

La gira continuará por ciudades como Gettysburg, Illinois y Kentucky, todas con rica historia paranormal. Las entradas se están agotando rápidamente, mientras los organizadores aseguran que el protocolo de seguridad es riguroso y que no hay peligro real.

Fecha de llegada de Annabelle a Pensilvania:

Gettysburg, Pensilvania (11-12 de julio) : La muñeca será parte del evento Gettysburg Ghost Hunt.

: La muñeca será parte del evento Gettysburg Ghost Hunt. Illinois y Kentucky: Fechas y lugares específicos aún por confirmar.

Aun así, la leyenda crece. Y en redes, Annabelle vuelve a hacer lo que mejor sabe: alimentar el miedo, la fascinación y el suspenso colectivo. Como dijo un influencer: “Puede que no creas en lo paranormal, pero cuando Annabelle está cerca, mejor te persignas por si acaso”.