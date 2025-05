Annabelle, la muñeca poseída de los Warren ‘provoca’ gran incendio en Nueva Orleans

En un suceso que ha estremecido a la comunidad de Nueva Orleans, la famosa muñeca Annabelle, reconocida por su historia de posesión demoníaca, ha sido relacionada con un devastador incendio que consumió por completo una antigua mansión en el histórico Barrio Francés.

Este misterioso evento ha reactivado el miedo colectivo hacia los objetos paranormales y ha generado una ola de pánico entre residentes y visitantes.

Mansión convertida en museo de objetos paranormales

La mansión afectada por el incendio funcionaba como un museo de artefactos paranormales y era ampliamente conocida por albergar una réplica de la muñeca Annabelle.

Este objeto, basado en la muñeca original de trapo Raggedy Ann, ha sido protagonista de leyendas urbanas, estudios de investigación paranormal, y una de las franquicias de terror más famosas de la historia: El Conjuro (The Conjuring).

Annabelle cobró notoriedad en la década de 1970, cuando se reportaron fenómenos inexplicables vinculados a su presencia.

Fue entonces que los famosos investigadores paranormales Ed y Lorraine Warren intervinieron, encerrándola en una urna de vidrio sellada dentro de su Museo del Ocultismo, donde permaneció hasta el cierre del museo en 2019.

Incendio en el Barrio Francés: ¿casualidad o fenómeno sobrenatural?

El incendio comenzó en la madrugada del lunes y, según reportes de los bomberos de Nueva Orleans, las llamas fueron inusualmente intensas y difíciles de controlar, lo que ha llevado a especulaciones sobre una posible influencia sobrenatural.

Sin embargo, las autoridades locales atribuyen el origen del fuego a un cortocircuito eléctrico en la estructura del edificio.

Pese a la explicación oficial, muchos vecinos y entusiastas del mundo paranormal no descartan que el incendio esté relacionado con la presencia de la muñeca maldita Annabelle.

Algunos visitantes del museo afirmaron haber experimentado energías extrañas, y ahora muchos creen que esta tragedia podría ser una señal de que “Annabelle ha regresado”.

¿Por qué movieron a la muñeca Anabelle de lugar?

Pese a que los Warren advirtieron que la muñeca no debía moverse de Connecticut, por iniciativa de la Sociedad de Investigación Psíquica de Nueva Inglaterra, la muñeca Anabelle estuvo en Nueva Orleans como parte de la gira Devils on the Run Tour.

Para muchos, lo aterrador es que la gira aún tiene planeado visitar más lugares de los Estados Unidos como Pensilvania.

Reacciones y viralización en redes sociales

Las redes sociales han amplificado el misterio. Usuarios en plataformas como TikTok, Instagram y YouTube han compartido testimonios, imágenes y videos sobre supuestas experiencias paranormales vividas en el museo antes del incendio.

La gira de Annabelle incluye paradas en San Antonio, Illinois, Pensilvania y Kentucky, pero no hay fechas confirmadas para su regreso a Connecticut. El Museo del Ocultismo permanece cerrado al público.

Expertos en esoterismo consultados por medios locales advierten sobre el poder de la muñeca. Mientras que escépticos, como el canal Truth or Demons Podcast, sugieren que los eventos son una estrategia publicitaria.