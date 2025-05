Hombre pensó que estaba cansado por sus viajes en vacaciones pero tenía un tumor cerebral

Durante unas vacaciones familiares en Canarias, Wayne Lewis, un padre galés de 62 años y exmilitar de la RAF, vivió lo que creyó era un simple episodio de agotamiento por el calor y la actividad turística.

Sin embargo, esa aparente fatiga fue en realidad el primer síntoma de un tumor cerebral que cambiaría su vida para siempre.

Un colapso inesperado en Canarias: el inicio de una pesadilla médica

Mientras disfrutaba de sus vacaciones en Canarias, Wayne sufrió un colapso repentino en el baño de su hotel: perdió la movilidad y la capacidad de hablar.

A pesar de la gravedad, decidió no acudir a un centro médico para no interrumpir la experiencia familiar. Esta decisión, tomada con la intención de no arruinar sus vacaciones, casi le cuesta la vida.

A su regreso a Gales, los síntomas persistieron. Wayne experimentó fatiga extrema, visión borrosa, alteraciones del ánimo, dificultad para caminar y pérdida de coordinación en la mano izquierda.

Sin embargo, atribuyó estos signos al envejecimiento y a una futura operación de cataratas, sin imaginar que lo vivido en Canarias había sido una señal de alerta neurológica.

Diagnóstico de tumor cerebral meses después del viaje a Canarias

Cuatro meses más tarde, justo antes de llevar a su nieto al aeropuerto, Wayne sufrió un derrame cerebral.

La escena fue aterradora: inmovilizado, consciente, pero sin poder hablar. Los médicos iniciaron estudios neurológicos, pero inicialmente solo le administraron medicación anticonvulsiva.

Dos días después, Wayne despertó con parálisis en el lado izquierdo. Esta vez, nuevas pruebas revelaron el diagnóstico definitivo: meningioma, un tipo de tumor cerebral.

Cirugía y recuperación: el impacto de no haber actuado en Canarias

El 5 de agosto fue operado exitosamente y los cirujanos lograron extirpar casi todo el tumor. Mirando atrás, Wayne reconoce que su decisión de no acudir a un hospital en Canarias fue un error.

Cree que un diagnóstico temprano habría facilitado su recuperación y reducido el trauma físico y emocional.

Una historia que inspira y conciencia sobre los síntomas neurológicos en vacaciones

La experiencia de Wayne ha llamado la atención de organizaciones como Brain Tumour Research, que insisten en la importancia de no ignorar síntomas neurológicos durante los viajes.

Su caso refuerza la necesidad de actuar rápidamente ante signos como pérdida del habla, problemas de coordinación o visión borrosa, incluso durante unas vacaciones en Canarias.

“El primer aviso fue en Canarias, pero yo lo ignoré. Si hubiese sabido lo que sé ahora, habría pedido ayuda de inmediato”, asegura Wayne.