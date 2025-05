Cantante de “3 Doors Down” fue diagnosticado con cáncer etapa 4

Brad Arnold, cantante y fundador de la reconocida banda de rock estadounidense 3 Doors Down, reveló este miércoles 7 de mayo de 2025 a través de sus redes sociales oficiales que ha sido diagnosticado con cáncer renal en etapa 4, específicamente un carcinoma renal de células claras con metástasis en los pulmones.

La noticia fue compartida en un video publicado en la cuenta oficial de 3 Doors Down, donde Arnold, de 46 años, se dirigió directamente a sus fans:

“Hoy les tengo malas noticias. Me diagnosticaron carcinoma renal de células claras, con metástasis pulmonar. Está en fase 4, lo cual no es muy bueno”.

Brad Arnold mantiene la fe ante el cáncer: “No tengo miedo”

A pesar del devastador diagnóstico, el vocalista de 3 Doors Down —banda famosa por éxitos como Kryptonite, Here Without You y When I’m Gone— transmitió un mensaje de fe, esperanza y fortaleza a sus seguidores.

“Servimos a un Dios poderoso y Él puede superar cualquier cosa”, expresó Arnold con serenidad. “No tengo miedo. Sinceramente, no estoy asustado en absoluto”.

En la descripción del video, agradeció el apoyo recibido a lo largo de su carrera y pidió oraciones a sus fans:

“Gracias por todos los recuerdos. Creo que It’s Not My Time es realmente mi canción. Esto será una batalla, así que necesitamos a nuestros guerreros de oración. Gracias por ser los mejores fans del mundo”.

El anuncio también confirmó la cancelación de la gira de verano 2025 de 3 Doors Down, ya que Brad Arnold se enfocará completamente en su tratamiento contra el cáncer.

¿Qué tipo de cáncer tiene Brad Arnold?

Brad Arnold padece carcinoma renal de células claras en etapa 4, una de las formas más comunes de cáncer de riñón en adultos, representando aproximadamente el 80% de los casos.

Características del carcinoma renal de células claras:

Es un tumor maligno que suele originarse en los túbulos renales.

que suele originarse en los túbulos renales. A menudo no presenta síntomas en las primeras etapas.

Puede provocar dolor abdominal o en el costado , sangre en la orina , fatiga crónica , pérdida de peso , fiebre o masa abdominal palpable .

, , , , o . El diagnóstico se realiza mediante tomografía computarizada (TC) , resonancia magnética (RM) y se confirma con biopsia .

, y se confirma con . El tratamiento incluye cirugía , inmunoterapia , terapias dirigidas o combinaciones según el caso.

, , o combinaciones según el caso. En etapa 4, cuando hay metástasis, el tratamiento se enfoca en controlar la enfermedad y prolongar la calidad de vida.

¿Quién es Brad Arnold, cantante de 3 Doors Down?

Brad Arnold es un músico estadounidense nacido en Mississippi y conocido por ser la voz principal de la banda 3 Doors Down, fundada en 1996. Además de ser el vocalista, Arnold fue también el baterista original del grupo.

Su talento como compositor quedó plasmado en grandes éxitos como:

Kryptonite (2000)

(2000) When I’m Gone

Here Without You

It’s Not My Time

La canción Kryptonite impulsó a la fama a la banda en el año 2000 y desde entonces, 3 Doors Down ha lanzado múltiples álbumes de éxito y ha realizado giras por todo el mundo. Arnold se ha mantenido como el rostro más visible del grupo a lo largo de casi tres décadas de trayectoria