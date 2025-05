Critican a Constanza Baez por su nuevo aspecto: Así se defendió la exMiss Ecuador

Constanza Báez, Miss Ecuador 2013 y segunda finalista de Miss Universo fue criticada por el outfit que usó para asistir a un evento. Pero la hermosa Connie reveló el origen de su vestido.

La exMiss Ecuador tuvo a su segundo hijo, Gael, en julio de 2024 y desde entonces, como ella lo ha dicho, se ha dedicado a su maternidad y a ser feliz.

Hoy, Connie asistió a un evento con un vestido naranja, luciendo escotes en su abdomen, además de un maquillaje impecable para resaltar su mirada y su larga cabellera.

Pero, en los comentarios, decenas de internautas indicaron que ese vestido no la favoreció ya que se la ve sin cintura.

“Está vez el vestido no me gustó, pero para tener dos hijos waoo estás divina”, escribió una seguidora. “No me gusta el vestido y no le favorece, así sea muy bella, el vestido la desfavorece”, escribió otra.

“Así vemos como cada embarazó nos va cambiando el cuerpo”; “Se hubiera puesto un vestido suelto y los zapatos no le quedan”, fueron algunos de los comentarios que recibió la exMiss Ecuador.

Constanza Báez se defiende: “La mitad de mi clóset no me queda”.

En sus historias de Instagram, la exreina de belleza, indicó que el vestido naranja que usó este miércoles causó ‘controversia’ donde reveló que actualmente la mitad de su ropa no le queda.

“Está bien, no soy monedita de oro para caerle a todo el mundo”, agregó.

“Yo estaba por comprarme algo nuevo porque la mitad de mi clóset no me queda, pero no alcancé”, indicó en el video.

La exMiss Ecuador 2013 se probó el vestido naranja y hasta recibió la aprobación de su esposo. “La satisfacción de que me haya quedado ese vestido fue inmensa ya que solo me lo había puesto una vez hace tres años”, agregó.

Al final, Constanza Báez agradeció todos los comentarios expresando lo feliz que se siente con su nuevo cuerpo y todos los cambios experimentados.