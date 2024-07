Constanza Báez: De ex Miss Ecuador a ícono del “Hot Mama Era”

La ex Miss Ecuador 2013, Constanza Báez, se encuentra radiante en la dulce espera de su segundo hijo, Gael. Atravesando una de las etapas más hermosas aunque difíciles de la maternidad, la modelo ha compartido con sus seguidores en redes sociales la felicidad y los desafíos que conlleva este nuevo embarazo.

Constanza Báez está embarazada por segunda vez.

“Estos días han sido duros así que antes que se venga mi gordito no puedo dejar de compartir estos recuerdos por aquí con mucho amor para todos ustedes.” fue parte de la descripción de Báez en su reciente publicación, una serie de fotografías que reflejan la esencia de su alegría y el amor por la nueva vida que está por llegar. En una reciente sesión de fotos, la modelo ecuatoriana posa con un delicado vestido blanco y un yeso en su barriguita, irradiando belleza y empoderamiento.

Las fotografías, que han cautivado a miles de seguidores, son un testimonio de la fortaleza y la sensualidad que la maternidad puede traer consigo. Constanza Báez se convierte así en un ejemplo de mujer moderna que abraza con plenitud esta “Hot Mama Era”.

“Créanme que una parte de mi no quería hacer nada, pero Dios me puso en el camino personas maravillosas que hicieron muchas cosas posible porque en el fondo una parte de mi siempre dijo, no dejes de hacer nunca lo que haces por el primero con el resto de tus hijos y sí que me ha costado. Así que ahora toca cumplir esa promesa que si no la cumplo yo siempre hay un angelito por ahí recordándolo y haciéndolo posible”, expresó en redes.

Ahora, con la próxima llegada de su segundo hijo, Gael, la felicidad de la familia Riofrío-Báez se multiplica. Constanza comparte con sus seguidores en redes sociales su emoción y los desafíos que conlleva la maternidad, inspirando a miles de mujeres a abrazar esta etapa con plenitud y amor.

Más allá de su belleza y trayectoria como modelo, Constanza Báez se ha convertido en un referente para muchas mujeres. Su ejemplo de madre entregada y su mensaje de fortaleza y amor ante los desafíos de la maternidad la posicionan como una figura inspiradora en la sociedad actual.

Más de un reto

A través de sus historias de Instagram, la modelo ecuatoriana mostró una imagen de su barriguita de embarazada junto a una foto de su embarazo con Dante, su primer hijo. Con humor y simpatía, Constanza comentó que Gael, su segundo bebé, ¡está creciendo a pasos agigantados! “¡Gael está más grande que Dante!”, escribió Báez entre risas, evidenciando la notable diferencia de tamaño entre sus dos embarazos.

Por otra parte, la quiteña en su historia de Instagram comentó que se esta preparando para dar a luz, sin embargo esta parte del embarazo no es del todo agradable: “Se repitió la colestasis (Se caracteriza por una acumulación de ácidos biliares en el hígado, lo que provoca una intensa picazón en la piel, especialmente en las palmas de las manos y las plantas de los pies) y se puede poner feo de un momento a otro, pero estoy en buenas manos,¡Gracias a Dios!”