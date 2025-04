¡Bomba en la farándula ecuatoriana! Tábata Gálvez arremete contra Samara Montero por sus declaraciones sobre Efraín Ruales

La memoria del carismático Efraín Ruales, a más de 4 años de su trágica partida, sigue generando controversia en el mundo del showbiz ecuatoriano. Esta vez, el foco de la polémica se centra en las recientes declaraciones de la influencer y modelo Samara Montero, quien en una entrevista con Mariela Viteri volvió a referirse al fallecido presentador como su “gran amor” y su “primer novio oficial”.

PUBLICIDAD

Estas palabras no pasaron desapercibidas, y la reacción no se hizo esperar. La presentadora del popular portal de farándula “viralizados”, Tábata Gálvez, no se guardó nada y lanzó fuertes críticas contra Montero a través de sus redes sociales.

Con su característico estilo directo y sin filtros, Gálvez cuestionó la necesidad de Montero de revivir públicamente su vínculo con Ruales. Pero la presentadora fue más allá y soltó una verdadera bomba que ha sacudido los cimientos de esta historia: “Yo también trabajé en Ecuavisa en la época de Tres Familias… ¡y nunca la vi con él!”.

Esta contundente afirmación pone en tela de juicio la versión de Samara Montero sobre la intensidad y la naturaleza de su relación con Efraín Ruales durante su tiempo en el canal.

Recordemos que Montero ha manifestado en el pasado que Ruales fue su “maestro de amor” y que, a pesar del tiempo transcurrido desde su fallecimiento en 2021, sus sentimientos persisten.

En su reciente entrevista, Montero incluso agradeció haber conocido a Ruales y ofreció disculpas a su familia si alguna de sus palabras había sido malinterpretada. Sin embargo, estas disculpas parecen no haber calmado las aguas, especialmente tras la explosiva declaración de Tábata Gálvez.

La pregunta que ahora resuena en el ambiente farandulero es clara: ¿Cuál es la verdad detrás de la relación entre Samara Montero y Efraín Ruales? ¿Por qué Tábata Gálvez, quien compartió espacio laboral con ambos, asegura no haberlos visto juntos?

PUBLICIDAD

Este nuevo capítulo en la historia póstuma de Efraín Ruales sin duda generará más debate y controversia en los próximos días.

Sara Montero.

Las redes sociales ya se han encendido con opiniones divididas, entre quienes apoyan la libertad de Montero para expresar sus sentimientos y quienes consideran sus declaraciones como una falta de respeto a la memoria del presentador y a su familia.

Estaremos atentos a las próximas reacciones y posibles respuestas de las protagonistas de esta inesperada polémica que sacude el showbiz ecuatoriano.