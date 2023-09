Tábata Gálvez responde a quienes critican su cirugía: “Yo hago lo que a mí me de la gana”

“Entre gustos y colores no escribieron los autores”, reza un antiguo refrán, una frase que tal parece le cae como anillo al dedo a la presentadora Tábata Gálvez, quien hace tan solo un par de semanas salió del quirófano renovada, con una nueva y mejorada apariencia, aunque ya queda claro que no todos los internautas piensan de la misma forma.

Ante el estreno de esta nueva faceta, han sido muchos los buenos y malos comentarios que han surgido en torno a su rostro, sin embargo, Tábata Gálvez ya demostró que no está abierta a recibir las críticas de todos, por lo que se pronunció para poner stop a más de uno.

“Cada cual es digno y habla de lo que tiene su corazón, y si yo me operé y si me da la gana me vuelvo a operar, que mierda les importa a la gente de meterse en mi vida personal, yo hago lo que a mí me de la gana porque ninguno de ustedes a mí me da un plato de comida”, fueron las tajantes y certeras palabras de Tábata Gálvez, quien aseguró que no está dispuesta a seguir recibiendo hate de nadie debido a que es su vida y su decisión.

Un par de retoques

El procedimiento al que se sometió Gálvez es un lifting facial, para eliminar el exceso de piel y la flacidez ocasionados por la pérdida de peso. Fue en el 2020 cuando la ahora comentarista de farándula se realizó una manga gástrica, mientras que en el 2022 fue sometida a una reducción de senos.

La actriz comentó en su programa que se realizó un levantamiento del rostro y barbilla, se quitó la grasa de los párpados inferiores y le sacó piel de los párpados superiores, corrigió la nariz y la papada. Con 54 años de edad, Gálvez ha presentado drásticos cambios en su físico como el que mostró a inicio de semana.