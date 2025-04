¿Kike Jav se retirará de la música después de los malos comentarios?

En el último feriado de Carnaval, el artista Kike Jav ofreció múltiples shows musicales. Precisamente en una de estas locaciones fue abucheado por los asistentes. De igual manera, en plataformas digitales han tildado que carece de talento.

Debido al hate que ha recibido, se podría intuir que el joven de 26 años podría dar un paso al costado de la escena musical, lo cual no está lejana a la realidad.

“Los malos comentarios es lo que más a mí me vale. Sacar una canción a mí sí me representa. Porque no me da el tiempo pienso en retirarme”, comentó en el podcast con Maury Garnica.

Sobre sus shows en Estados Unidos

“Me encanta compartir con la gente, he tenido una buena aceptación de la gente. Allá valoran mucho lo ecuatoriano. Entre ecuatorianos se apoyan muchísimo”, resaltó.

Se va a retirar

“No me voy a retirar porque no le voy a darle el gusto a la gente que me critica. Voy a sacar las canciones que me de la gana”, acotó su futuro sobre su faceta de cantante.

Finalmente, indicó que para producir cada uno de sus temas invierte un valor que oscila entre los 4 mil dólares. “Voy a seguir cantando hasta que les duela”.