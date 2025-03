Kike Jav confiesa por qué fracasó su negocio de ‘Las Salchis’

Kike Jav desde los 23 años ha cultivado madurez en los negocios. Fue después de pandemia cuando saltó la idea de ‘Las Salchis’, lo cual terminó siendo un “boom” efímero dentro de la gastronomía nacional.

En un reciente podcast, Enrique Morales se enfocó en contar su lado de la historia. ‘El Cuy’ tachó que le robaron mientras era socio de esta empresa de comida.

Declaraciones de Kike Jav

“Yo he aprendido tres cosas: si haces socio a alguien, debe ser alguien que no tenga solo plata también tenga algo que tú no tienes y sepa de ello”, tachó.

Añadió que de Alfonso Chango aprendió que no se debe meter en cosas que no se sabe, además de arriesgarse a negocios con gente del círculo o con familia.

Historia de ‘Las Salchis’

“En Las Salchis. No era el 100% , era dueño del 33%. Yo no podía tomar control, porque no era el mayoritario. A mí me robaron a diestra y siniestra en las Salchis. Mis socios me quedaron debiendo plata. Me robaron plata de que no me pagaron lo justo”.

“Los propios empleados se robaban. Fue un tema mal estructurado. Le doy gracias a Dios que me pasó. Porque ahora no dejo que ningún cojudo me robe un centavo”, finalizó Kike Jav.