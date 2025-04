Erika Vélez reflexionó sobre su polémica tras la final de MasterChef Celebrity Ecuador: “no fue fácil”

La presentadora y modelo manabita, Erika Vélez, utilizó su cuenta de Instagram para despedirse de marzo, un mes que, según ella, “no fue fácil”.

La también actriz de 42 años compartió sus reflexiones después de la final de la segunda temporada de MasterChef Celebrity Ecuador, donde sufrió una caída en vivo y fue duramente criticada en redes sociales.

Durante el evento, varios usuarios sugirieron que Vélez se había pasado ‘de copas’, especulación que ella rápidamente desmintió y echó la culpa a la alfombra y a sus zapatos de 15.5 centímetros.

Caída de Erika Vélez

Marzo, mes difícil para Erika Vélez:

En su mensaje, la presentadora destacó la importancia de enfocarse en lo positivo y en los momentos significativos, más allá de las críticas que puedan surgir. “Las personas solemos quedarnos con lo malo en lugar de darnos ánimos y decirnos ‘lo has hecho bien’ o ‘lo puedes hacer mejor’. Agradezco tanto poder llevar por primera vez a mi abuela fuera del país para celebrar su cumpleaños y el mío, ha sido el regalo más grande”, escribió en su publicación.

Agradecimiento y Reflexión de Érika Vélez

La actriz y presentadora de televisión Érika Vélez también expresó su agradecimiento por el apoyo recibido durante los últimos días.

“No fue un mes fácil, pero viví momentos increíbles: viajé, celebré el cumpleaños de mi bebé Mateo, trabajé con marcas maravillosas, compartí con personas muy especiales, viví la final de un programa que amo y del que me siento orgullosa de pertenecer, disfruté a mi sobrino”, mencionó.

Sus amigas no dejaron que se deprima:

Además, reflexionó sobre la importancia de no dejarse afectar por comentarios negativos. “Gracias especiales a dos grandes amigas que estuvieron conmigo hombro con hombro, que no dejaron que me deprima y me supieron guiar (ustedes saben quiénes son). Aprendí a apagar el ruido externo, no permitir que el morbo de unos me invalide o minimice... En fin, aquí estoy de vuelta, levantándome con más fuerza y, aunque soy muy hermética con mis sentimientos, también decido compartirlos”, concluyó.