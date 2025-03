Erika Vélez tras final de MasterChef Celebrity Ecuador: “No volverá a suceder una situación así”

Durante la noche del 25 de marzo de 2025, la reconocida presentadora Erika Vélez se pronunció sobre el incidente ocurrido durante la final de MasterChef Celebrity Ecuador. Admitió que cometió errores.

PUBLICIDAD

Un inesperado resbalón en plena transmisión en vivo desató una ola de reacciones en redes sociales, ya que especularon que se encontraba en estado de ebriedad.

El video del momento se viralizó rápidamente, generando comentarios divididos: mientras algunos lo tomaron con humor, otros cuestionaron la actitud de la conductora y su desempeño en la gala.

Erika Vélez rompe el silencio tras su caída en MasterChef Celebrity

A través de su cuenta en X (Twitter), la conductora de Teleamazonas abordó la controversia con un mensaje claro y directo:

“Durante la ceremonia de premiación de MasterChef Celebrity, tuve un resbalón que ha dado mucho de qué hablar. Reconozco que tuve errores como presentadora del evento y lo asumo con mucha responsabilidad”.

Vélez ofreció disculpas a la audiencia, a los auspiciantes y a Teleamazonas, asegurando que trabajará para evitar que algo similar ocurra en el futuro.

Erika Vélez respondió con humor en la mañana

Horas antes, en la mañana del mismo día, la presentadora abordó el tema con ironía y humor en sus redes sociales. En un mensaje publicado en Twitter, escribió:

PUBLICIDAD

“¿¿Resbalón no es caída?? Pues sí lo es y bien caída. Me da mucha risa ver esto. Ahora dirán que quise robar show. Ojo, que digan que estaba con tragos, no me molesta. Caída es caída y vergüenza es vergüenza y ya está, esa torpe soy yo”.

La publicación fue acompañada de memes y videos en los que se burlaba de sí misma, asegurando que la próxima vez intentaría “caer con más elegancia”.

Las reacciones en redes fueron divididas tras su resbalón

El incidente generó una avalancha de comentarios en redes sociales. Muchos elogiaron la capacidad de Vélez para manejar la situación con madurez y carisma, destacando su autenticidad.

Sin embargo, otros consideraron que su actitud en la gala fue demasiado relajada para un evento de tal importancia. E incluso la criticaron por no haberse disculpado por sus acciones durante la noche alegando que sí se había pasado “de copas”.