¿Qué quiso decir Erika Vélez con su “motherfucker” en la final de MasterChef Celebrity Ecuador?

Erika Vélez sigue dando de qué hablar por su caída y por los tantos videos de ella en la gala final de MasterChef Celebrity Ecuador en la que ganó Shany Nadan. En uno de los clips, la presentadora del reality dijo “motherfucker” y los usuarios en redes no lo pasaron desapercibido.

¿Qué quiso decir Erika Vélez?

Cuando ella enumeraba la lista de premios para Shany, soltó un “motherfucker” al momento en que mencionaba el sponsor que financiará el viaje todo incluido para dos personas a un recorrido gastronómico en Perú.

La expresión “motherfucker” es una palabra en inglés muy fuerte, y su uso varía mucho dependiendo del contexto y la intención de la persona que la dice. Entre las razones por las que una persona la diría es para enfatizar algo. A veces, se usa para darle más fuerza a una declaración, ya sea positiva o negativa.

En este contexto, posiblemente Vélez quería poner mayor énfasis en el premio del viaje por Perú. Pues se le nota la emoción y sin ninguna intención negativa.

Respondió a las críticas

Vélez utilizó su cuenta de X para hablar sobre la caída que sufrió anoche. Aunque ya hizo un video que publicó en sus historias de Instagram, ahora hizo otra aclaratoria en el mencionado espacio.

“¿Resbalón no es caída? Pues sí. (...) Ahora dirán que quise robar show", comenzó su mensaje y con respecto a los comentarios relacionados a si estaba sobria o no, ella aclaró que no le molesta.

“Que digan q estaba con tragos no me molesta. Caída es caída y vergüenza es vergüenza y ya está”, agregó en su mensaje.