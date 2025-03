Erika Vélez acaba con los rumores sobre la conducción de MasterChef Ecuador

Mucho antes de la final de MasterChef Celebrity Ecuador, ya se comenzaba a especular en redes sociales sobre un posible cambio en la conducción del reality. Los usuarios nombraban a Doménica Saporiti, exreina de belleza y presentadora de televisión, como la nueva presentadora de en la próxima temporada, en reemplazo de Erika Vélez, pero ella misma fue quien aclaró esta situación.

PUBLICIDAD

Fue a través de sus historias de Instagram, donde Vélez se refirió a ello. Aunque no lo mencionó de forma directa, sí dijo algo que acabó con los rumores. “Nos vemos hasta el siguiente año, por lo menos en MasterChef”.

Lo que dijo Erika Vélez tras su caída (Erika Vélez)

Fue lo que dijo la animadora cuando justamente se refería a la caída que sufrió en la gala final. Cuando entregaba uno de los premios a la ganadora, Shany Nadan, Erika se resbaló y la ayudaron a levantarse.

Por parte del canal ni la producción se ha mencionado un cambio en la conducción ni del jurado para la próxima temporada. Tampoco se ha dado a conocer si la siguiente también será de celebridades o tradicional.

¿Por qué surgieron las especulaciones?

Las especulaciones sobre el cambio de presentadora de MasterChef surgieron después de una reciente controversia que involucró a Vélez. Algunos seguidores del reality culinario señalaron a la presentadora de mostrar favoritismo hacia ciertos concursantes, lo que desató una ola de comentarios en redes sociales.

En respuesta a estas críticas, Vélez se defendió públicamente a través de su cuenta de X, dejando un mensaje claro: “Y por más que hayan unos cuantos que quieran ensuciar mi trabajo, no lo van a lograr. Me quedo con los que desde siempre han estado ahí, creciendo conmigo, apoyándome en todo”.

Reacciones de los seguidores

En las redes sociales, los seguidores del programa se mostraron divididos. Algunos comentarios apoyaron la idea de un cambio de conductora.

PUBLICIDAD

Erika Vélez: 6 años de dedicación en MasterChef Ecuador

Érika Vélez, quien lleva seis años como presentadora de MasterChef Celebrity Ecuador, expresó su amor y dedicación por el programa, asegurando que siempre ha tratado a los concursantes con amistad, sin importar si son celebridades. “A mí no me pagan más o menos porque gane un participante u otro. Me encariño siempre, veo cómo luchan y cómo se sacrifican por este sueño, dejando a sus familias, trabajos, y comodidades para darlo todo en una competencia que, al final, es solo eso: una competencia”, comentó Vélez.