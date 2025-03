¡Mare Cevallos al rescate de Erika Vélez! Explosivas declaraciones tras el “tropiezo” en la final de MasterChef

La polémica caída de Erika Vélez en la gala final de MasterChef Celebrity Ecuador sigue dando de qué hablar, y ahora una voz autorizada del mundo del espectáculo ha salido en su defensa con uñas y dientes. La carismática Mare Cevallos, exconcursante del mismo reality y amiga cercana de la presentadora, no se guardó nada en una reciente entrevista con Metro Ecuador, y sus declaraciones son dinamita.

Recordemos el drama: la noche donde se coronó Shany Nadan estuvo marcada por un inesperado traspié de la siempre elegante Erika Vélez. Un tropiezo que, como pólvora en redes sociales, encendió las más bajas pasiones, con una audiencia que no dudó en lanzar dardos venenosos, insinuando ¡que la pobre Erika no estaba en sus cinco sentidos! Las acusaciones de supuesto estado de ebriedad corrieron como la espuma, manchando un momento que debía ser de celebración.

Caída de Erika Vélez

Pero, aquí entra nuestra aguerrida Mare Cevallos para poner el parche antes de la herida. Con la sinceridad y el carácter que la caracterizan, Mare no dudó en calificar de “injusto y cruel” el linchamiento mediático que está sufriendo su amiga. “Me parece injusto y cruel que se la esté juzgando de esta manera, insinuando cosas que no son ciertas”, sentenció con firmeza en la entrevista.

¡Y vaya que tiene razón! ¿Acaso nadie se ha tropezado alguna vez?

Mare puso en “su puesto” a los criticones

Pero Mare no se quedó solo en la defensa puntual del incidente. Con una reflexión profunda, puso el dedo en la llaga sobre la voracidad de la opinión pública y la facilidad con la que se juzga a las figuras mediáticas.

“La gente jura que te conoce o que sabe quién eres realmente por lo que vio en un programa de televisión. No entiende que un programa de televisión dura dos horas, una hora, que hay edición de por medio, y que hay muchas cosas que se tienen que cortar, otras que se tienen que juntar ahí para que más o menos te haga concordancia”, explicó con lucidez, desmitificando la imagen muchas veces construida y editada de la televisión.

Mare Cevallos.

Conmovida por la situación, Mare no ocultó su sentir: “Aseguró que da mucha lástima porque, ¿sabes qué? Es de valientes exponerse al medio televisivo. Es de valientes exponerse al medio en general, a las redes sociales, a todo”. Y es que, seamos honestos, pararse frente a las cámaras y abrirse al juicio de miles no es tarea fácil.

La ex chica reality, quien también ha saboreado las mieles y las hieles de la exposición mediática, habló desde la experiencia propia: “Es de valientes porque no mucha gente puede, no mucha gente puede con las críticas, no mucha gente puede con el hate. Créeme que yo a veces lo pienso y digo, hay gente que tal vez si hubiese estado en mi puesto con tantas cosas que me han pasado, no sé si hubiesen podido. Y yo en algún momento sentí que no podía más. Yo en algún momento me quise dar por vencida”. ¡Una confesión valiente que nos recuerda la humanidad detrás de los personajes públicos!

Mare Cevallos.

Finalmente, Mare envió un mensaje directo y lleno de cariño a su amiga Erika, y una contundente reflexión a la audiencia: “Entonces, yo solamente le puedo mandar un abrazo a Erika, decirle a la gente que sea un poquito más consciente de que creo que si ven ellos adentro de su vida, van a encontrar muchas cosas que si su vida fuese pública, también fuesen criticables y también fuesen juzgables. Pero claro, ellos gozan de una vida 100% privada”.

Las palabras de Mare Cevallos resuenan con fuerza en medio de la polémica, invitando a la reflexión sobre la cultura de la cancelación y la falta de empatía en las redes sociales.