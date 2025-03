“Tengo otra enfermedad, ya no en el ámbito físico, pero sí en el ámbito espiritual y anímico”. Tras esas palabras, la voz quebrada y lágrimas en sus ojos, el reconocido presentador ecuatoriano, Luis Antonio Ruiz, anunció su emotivo retiro del programa matinal ‘En Contacto’ de Ecuavisa.

Ruiz compartió que su decisión se debe a una lucha espiritual y anímica que necesita enfrentar. Se despide del canal después de casi un año en el programa. Y tras su emotiva despedida, sus compañeros le dieron un obsequio.

Regalo de sus compañeros

Rodeado de Gabriela Díaz, Virginia Limongi, Dora West, Henry Bustamante y Patricio Urrutia, y la producción reconocieron la trayectoria y profesionalismo de Luis Antonio con un retrato con un collage de fotografías junto a sus compañeros. Con este gesto, sus colegas le desearon éxito en su nueva etapa de recuperación.

Durante su despedida, expresó su profundo agradecimiento al público y a sus compañeros, a quienes considera su familia. “Es dolorosísimo (irme) cuando yo ya me he hecho una familia”.

Luis Antonio Ruiz y el regalo de despedida que recibió tras despedirse de ‘En Contacto’

Luis Antonio Ruiz y el regalo de despedida que recibió tras despedirse de 'En Contacto'

Con una trayectoria destacada en la televisión ecuatoriana, Ruiz se despide de Ecuavisa y expresó su profundo agradecimiento al público y a sus compañeros, a quienes considera su familia.

Su situación actual

Ruiz compartió detalles sobre su situación actual, recordando su batalla contra el cáncer hace seis años: “Mis circunstancias, lamentablemente, vuelven a ser las mismas que hace seis años. En aquel entonces, agradecí al público y me retiré porque debía enfrentar una enfermedad que casi me cuesta la vida, pero que logré superar. Ahora regreso con un nuevo desafío, ya no en el ámbito físico, sino en el espiritual y anímico, al cual debo hacer frente para poder seguir adelante”.

Una batalla superada

Cabe recordar que Ruiz fue diagnosticado con linfoma no Hodgkin-Burkitt en etapa 4, una forma agresiva de cáncer. En aquel entonces, se despidió de Teleamazonas para someterse a un tratamiento en España, donde logró vencer la enfermedad.