“Tengo otra enfermedad”: Así fue como Luis Antonio Ruiz se despidió de En Contacto

El reconocido presentador ecuatoriano, Luis Antonio Ruiz, anunció su emotivo retiro del programa matinal ‘En Contacto’ de Ecuavisa, dejando a sus compañeros y televidentes conmovidos. Entre lágrimas, Ruiz compartió que su decisión se debe a una lucha espiritual y anímica que necesita enfrentar.

“Tengo que anunciarles que tengo otra enfermedad, ya no en el ámbito físico, pero sí en el ámbito espiritual y anímico, a la que tengo que darle cara para poder seguir”, expresó Ruiz durante su despedida, revelando la difícil situación que atraviesa.

Con una trayectoria destacada en la televisión ecuatoriana, Ruiz se despide de Ecuavisa después de casi un año en el programa matinal. Durante su despedida, expresó su profundo agradecimiento al público y a sus compañeros, a quienes considera su familia.

Su situación actual

Ruiz compartió detalles sobre su situación actual, recordando su batalla contra el cáncer hace seis años: “Mis circunstancias, lamentablemente, vuelven a ser las mismas que hace seis años. En aquel entonces, agradecí al público y me retiré porque debía enfrentar una enfermedad que casi me cuesta la vida, pero que logré superar. Ahora regreso con un nuevo desafío, ya no en el ámbito físico, sino en el espiritual y anímico, al cual debo hacer frente para poder seguir adelante”.

Reconocimiento

El equipo de “En Contacto” reconoció la trayectoria y profesionalismo de Luis Antonio Ruiz con un emotivo obsequio: un retrato con un collage de fotografías junto a sus compañeros. Con este gesto, sus colegas le desearon éxito en su nueva etapa de recuperación.

Una batalla superada

Cabe recordar que Ruiz fue diagnosticado con linfoma no Hodgkin-Burkitt en etapa 4, una forma agresiva de cáncer. En aquel entonces, se despidió de Teleamazonas para someterse a un tratamiento en España, donde logró vencer la enfermedad.

En marzo de 2024, Ruiz regresó al Hospital de Murcia para realizarse exámenes, los cuales resultaron positivos.