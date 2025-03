Erika Vélez habla de nuevo tras su caída: “Ahora dirán que quise robar show” en MasterChef Celebrity Ecuador

Erika Vélez ahora utilizó su cuenta de X para hablar sobre la caída que sufrió anoche en la gala final de MasterChef Celebrity Ecuador. Aunque ya hizo un video que publicó en sus historias de Instagram, ahora hizo otra aclaratoria en el mencionado espacio.

“¿Resbalón no es caída? Pues sí. (...) Ahora dirán que quise robar show", comenzó su mensaje y con respecto a los comentarios relacionados a si estaba sobria o no, ella aclaró que no le molesta.

“Que digan q estaba con tragos no me molesta. Caída es caída y vergüenza es vergüenza y ya está”, agregó en su mensaje.

X Erika Vélez

¿Qué dijo en sus historias?

En sus historias de Instagram, Vélez aprovechó estar desde la comodidad de su hogar para hablar sobre el tema.

“Tremenda caída que me pegué en la final. Pero, ya está ¿Qué puedo hacer? Alfombra, tacones de 20 metros...tocó“, dijo una vez que llegó a su casa. ”En todo caso ganó Shany...divino. Linda final y capítulo”.

Lo que dijo Erika Vélez tras su caída

Expresó que la tiene sin cuidado si le hacen memes o hacen mofa de esta situación. “Nos vemos hasta el siguiente. Pero sí ¡Me caí! Estoy en mi casa y estoy bien".

Así fue su caída

Mientras entregaba una orden de compra, Vélez se fue al piso y Shany Nadan junto a Álex Vizuete la ayudaron a levantarse. “Estás pesada”, se escuchó que alguien dijo. “¡Vamos Erika!“, dijo otra persona. El chef y jurado, Jorge Rausch, también colaboró con la presentadora.