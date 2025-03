El impactante video del influencer Gero Arias cuando perdió sus dedos tras caer de un acantilado

En las últimas horas, el influencer argentino Gero Arias se volvió viral tras un terrible accidente que sufrió durante una de sus aventuras. El creador de contenido compartió un impactante video en sus redes sociales mostrando su mano ensangrentada y sin sus dos dedos de su mano izquierda.

El accidente de Gero Arias: caída de un acantilado

“Acabo de tener el peor accidente de mi vida. Me caí de un acantilado de más de 10 metros y me fui pegando con distintas piedras. Estoy con vida y estoy completo. Bueno, no completo del todo”, comenzó el youtuber en el video, explicando lo sucedido a sus seguidores.

IMÁGENES SENSIBLES:

Gero Arias relató cómo perdió dos dedos de la mano en el accidente: “Cuando caí, una de las piedras que cayó conmigo aplastó mi mano y me amputó literalmente dos de los dedos. Ahora estoy yendo con mi familia al hospital, para ver si me los pueden reconstruir”, expresó visiblemente afectado.

Gero Arias comparte su experiencia con sus seguidores

El influencer, conocido por su contenido de deportes de alto riesgo, expresó su agradecimiento a sus seguidores: “Hago este video más que nada porque ustedes son los que me acompañan todos los días y quería que se enteren de mi situación. Estoy bien. No sé si voy a recuperar los dedos. Apenas salga del hospital les cuento. Cuídense. Los quiero”.

Quién es Gero Arias: influencer argentino de deportes extremos

Gero Arias es un influencer argentino conocido por compartir contenidos de deportes extremos y desafíos de alto riesgo. En los últimos meses, alcanzó gran popularidad por romper el récord de 366 dominadas frente a una multitud en el Obelisco de Buenos Aires.

En agosto de 2024, estuvo de paso en Quito- Ecuador donde miles de sus seguidores se dieron cita en el parque La Carolina para ser parte de su entrenamiento. Al final, el influencer realizó 235 dominadas dentro de su gira por Latinoamérica.

Influencer Gero Arias llegó a Quito y concentró a miles de seguidores en La Carolina (Captura)

Accidente de Gero Arias y su impacto en redes sociales

El accidente de Gero Arias ha dejado a sus seguidores preocupados por su salud, pero también ha mostrado el lado más humano del influencer, quien ha mantenido una comunicación abierta con sus fans sobre su situación. A través de este incidente, ha demostrado el poder de las redes sociales para conectar con su audiencia de manera personal y directa.