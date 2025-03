MasterChef Celebrity Ecuador: Lo que dijo ‘La Flaca’ Guerrero tras su eliminación

María Teresa ‘La Flaca’ Guerrero fue eliminada en el top 5 de MasterChef Celebrity Ecuador, tras un duelo con Damián Bernal ‘El Champ’. Tras ello, dejó un mensaje en su cuenta de Instagram. Este viernes, se definirá a los tres finalistas que irán por el primer lugar el lunes 24 de marzo.

“Llegar al Top 5 es un orgullo, pero más que un número, me quedo con lo que viví y aprendí en estas cocinas”. Comenzó en su post que es una galería de imágenes. Agrega que se conoció en una faceta que ni ella sabía que existía. “Sigo siendo esa mujer competitiva hasta los huesos, la que lo deja todo en la cancha”.

¿Nuevos proyectos?

Menciona que no sabe si seguirá cocinando en redes ya que su esencia siempre ha sido el deporte. “Esta experiencia me recordó algo poderoso: puedo hacer lo que me dé la gana”.

Lo que significó su versus con ‘El Champ’

Sobre el duelo en la cocina con ‘El Champ’ destacó que ambos se dedicaron los platos el uno al otro, en un gesto de respeto, admiración y amistad.

“Él puso a su plato ‘Ironman’, dedicado a mí, y yo le dediqué el mío con el nombre de ‘Amistad’”, aportó.

Sobre sus compañeros

Mencionó que el top 5 ha sido maravilloso y que solo había “gratitud y compañerismo”.

Los semifinalistas de Masterchef Celebrity Ecuador son:

Natalia Regge

Shany Nadán

Álex Vizuete

Damián ‘El Champ’ Bernal

Lista de premios

USD 20.000 en efectivo : Un premio que endulzará aún más la victoria.

: Un premio que endulzará aún más la victoria. Un vehículo KIA K3 Cross.

Ahorro para el futuro : Una cuenta con USD 2.500 en el programa Ahorro Flexible de Banco Pichincha.

: Una cuenta con USD 2.500 en el programa Ahorro Flexible de Banco Pichincha. Productos para el chef : USD 5.000 en productos Pronaca, para seguir creando deliciosas recetas.

: USD 5.000 en productos Pronaca, para seguir creando deliciosas recetas. Equipamiento completo : Un set de productos Umco para la cocina del ganador.

: Un set de productos Umco para la cocina del ganador. Compras para el hogar : Una orden de compra Supermaxi por USD 3.000, válida por un año.

: Una orden de compra Supermaxi por USD 3.000, válida por un año. Tecnología de punta : Un celular Premium Honor con planes controlados y suscripción a Prime Video, además de una Honor Pad, un Watch y unos Airpods, cortesía de Movistar y Honor.

: Un celular Premium Honor con planes controlados y suscripción a Prime Video, además de una Honor Pad, un Watch y unos Airpods, cortesía de Movistar y Honor. Moda y estilo : Una tarjeta de USD 1.000 para consumo en DePrati.

: Una tarjeta de USD 1.000 para consumo en DePrati. Aventura gastronómica: Un viaje todo incluido para dos personas a un recorrido gastronómico en Perú, cortesía de Diners Club.

Premios para los finalistas

Los dos finalistas que no se lleven el título también serán recompensados por su esfuerzo y talento:

Ahorro asegurado : Una cuenta de Ahorro Flexible en Banco Pichincha con USD 1.500 para cada uno.

: Una cuenta de Ahorro Flexible en Banco Pichincha con USD 1.500 para cada uno. Compras para el hogar : Órdenes de compra por USD 1,200 en Supermaxi, válidas por un año.

: Órdenes de compra por USD 1,200 en Supermaxi, válidas por un año. Tecnología de última generación : Celulares Premium Honor con planes controlados, suscripción a Prime Video, Honor Pad, Watch y Airpods, cortesía de Movistar y Honor.

: Celulares Premium Honor con planes controlados, suscripción a Prime Video, Honor Pad, Watch y Airpods, cortesía de Movistar y Honor. Moda para todos: Una tarjeta de USD 1.000 en consumo en DePrati para cada finalista.

La gran final de MasterChef Celebrity Ecuador promete ser un espectáculo lleno de emoción, sabor y sorpresas. No te pierdas el desenlace de esta apasionante competencia culinaria.