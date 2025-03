MasterChef Celebrity Ecuador: Exparticipante revela quién se come los platillos y alimentos que sobran

En MasterChef Celebrity Ecuador, el destino de los platillos y alimentos sobrantes sigue un proceso que busca minimizar el desperdicio y maximizar el aprovechamiento.

Ya se ha dicho que una parte significativa de los alimentos preparados que cumplen con los estándares de seguridad alimentaria se dona a organizaciones benéficas y bancos de alimentos.

Sin embargo, uno de sus exparticipantes hizo algunas revelaciones. “Me parece que esa comida la donaban a personas de escasos recursos. Lo que sí, es que nosotros (los participantes) no nos podemos comer esa comida”. Reveló John Taleb en una entrevista con Metro Ecuador.

A ello se refiere cuando los cocineros presentan sus platos en el atril y los jueces prueban un poco. Incluso a veces ni prueban debido a diversos factores; uno de ellos puede ser que no los eligieron en el reto de la caja misteriosa.

“Si es que no prueban nuestro plato, nosotros no podemos probarlo”.

No llegó al top 10

Johnta fue eliminado de la competencia y no logróp pasar al top 10, tras no cumplir con los requisitos de uno de los retos más exigentes del programa: el que no hace postres no pasa.

El plato que lo eliminó fue un crème brûlée, uno de los postres más complicados de la cocina francesa.

Aunque los jueces destacaron el sabor único y el riesgo de añadir canguil a la receta, lamentaron que su masa no estuviera completamente cocida ni refrigerada.

Se evita el desperdicio de alimentos

Es importante destacar que MasterChef Celebrity Ecuador se esfuerza por evitar el desperdicio de alimentos y por dar un uso responsable a los recursos disponibles.

En algunas ocasiones, el personal de producción de “MasterChef Celebrity Ecuador” puede consumir los platillos sobrantes, especialmente aquellos que no se pueden donar por razones de seguridad alimentaria.

Los restos de comida que no son aptos para el consumo humano, como cáscaras, huesos y otros desechos orgánicos, se destinan al compostaje. Este proceso transforma los residuos en abono, que puede utilizarse en jardines y cultivos.

MasterChef cuenta con un departamento de despensa que se encarga de administrar los alimentos para que se utilicen de manera eficiente.

Lo reafirma Rausch

Incluso, Jorge Rausch, el reconocido chef que es jurado del reality, aseguró en una entrevista con Tropicana de Colombia que la comida que queda luego del programa es enviada al Banco de Alimentos, una organización encargada de la recolección y distribución de comida en poblaciones vulnerables.

“Lo que sobra de los retos y la comida que queda en la despensa es enviada al Banco de Alimentos“, aseguró el recorrido chef. Incluso, hay ocasiones en las que los mismos participantes y jurados van a llevar los alimentos al banco encargado.