Así luce actualmente Mónica Murillo, la crush de Hi5

Varios lustros atrás una joven cautivaba por su apariencia emo y la belleza, la misma se convirtió en la ‘crush de Hi5′ y un contacto obligado a seguir. La mujer es Mónica Murillo y así luce actualmente de cara a una gran convocatoria en México.

Marcha Emo 2025

Se ha comentado en México que el próximo 15 de marzo se realizará la Marcha Emo, la cual tendrá una enorme convocatoria en la famosa Glorieta de Insurgentes. En este preciso lugar, en 2007, se vivió la famosa pelea entre punks y emos.

Ahora todo dará inicio en el Palacio de Bellas Artes en la CDMX a las 13;00, partiendo al más estilo de My Chemical Romance un contingente de emos para resurgir después de casi 20 años desde la popularización de su movimiento donde Mónica Murillo es una de las primeras influencers en ser recordadas.

Bajo esta dinámica, Mónica vuelve a estar en el ojo público y sorprende con su actual apariencia. La joven, obviamente se ve mayor a su recordado aspecto, mantiene su impacto en redes.

Ahora se caracteriza por ser una creadora digital direccionada a los fashion y lifestyle. Su belleza se mantiene y, gracias a su trabajo, ha podido visitar múltiples países entre ellos China.

Mónica sufrió bullying

“Fue una época que me impactó, me daba pena que me vieran. Fue una etapa difícil para mí, porque sí me hicieron mucho bullying. Muchas veces, en la calle me preguntaban si era Mónica Murillo y me empezaban a hacer preguntas. A veces llegaba llorando a mi casa y no quería salir, sentía mucho la presión de que la gente hablara de mí”, dijo en una pasada entrevista.