“Pasé de que me digan tucán a operada”: Hija de José Delgado responde a las críticas de su cambio físico

Débora Delgado, la hija del reconocido periodista ecuatoriano José Delgado, ha respondido a las críticas sobre su transformación física. La joven, que saltó a la fama tras aparecer en televisión durante el cumpleaños de su padre, ha sido objeto de comentarios sobre su apariencia, especialmente por una operación de nariz.

PUBLICIDAD

En sus redes sociales, Débora compartió un mensaje en el que recuerda que desde niña ha tenido que lidiar con comentarios sobre su físico.

“También fui esa niña que creció con comentarios no tan lindos sobre su físico. Las personas nunca están conformes, pasé de que me digan tucán a operada”, expresó.

Débora también reflexionó sobre la actitud de quienes critican a los demás, señalando que suelen ser personas inseguras. “Si tú quieres cambiar algo por ti, hazlo, no por los demás. Yo me operé la nariz porque a mí no me gustaba y estoy feliz con la decisión”, afirmó.

Débora Delgado cuando era niña

La joven también quiso dejar en claro que su cambio físico no es solo resultado de una cirugía, sino también de ejercicio y alimentación saludable. “No existen los atajos. Yo entiendo que a veces puede ser desesperante el querer un cambio físico para ya. Nunca vi cambios hasta que empecé a ejercitarme y comer bien”, concluyó.

La respuesta de Débora Delgado ha generado diversos comentarios en redes sociales, donde muchos la apoyan y critican la actitud de quienes juzgan a los demás por su apariencia.