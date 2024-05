Todos los hinchas de Barcelona SC quieren de suegro a José Delgado, los cánticos previos al cotejo contra LDU

El partido de Barcelona SC y Liga de Quito dejó un conjunto de emociones, donde la hinchada del Astillero se involucró a emocionarse con una posible victoria de etapa. A la par, en la previa se pudo observar que un personaje de la televisión ecuatoriana fue “víctima” del cariño popular.

PUBLICIDAD

José Delgado estuvo presente en los exteriores del Monumental para una cobertura periodística, por supuesto los hinchas ‘Toreros’ aprovecharon para hacer de las suyas.

A un solo grito, el término “suegro” comenzó a sonar en la avenida Barcelona por parte de los fanáricos amarillos. El epíteto se da por la viralización de la hija del periodista: Débora Delgado.

¿Quién es Debora Delgado?

En primera instancia, se confirma que Débora es hincha del Emelec. La joven modelo se convirtió en una sensación en redes sociales después que en marzo sorprendiera a su padre con un pastel.

Débora es hija del periodista José Delgado y de Patricia García, por lo que desde pequeña ha estado acostumbrada al ajetreo de la televisión. Sabe cómo es el medio, pero recién ahora lo vive en carne propia.

Ella es estudiante de Producción Audiovisual, carrera que escogió porque quería seguir su camino laboral tras las cámaras, pero el destino la está llevando por otros sitios.

Debora, en pasadas entrevistas, ha resaltado que le gusta crearse su propio nombre. No obstante, ello no significa que no esté orgullosa de sus padres.

¿Qué opina que a José Delgado le digan el “suegro del Ecuador”?

“Como no fue con malas intenciones, lo recibieron con humor. A mi papá le da risa y a veces en la calle también le gritan ‘suegro’”. Ella también lo toma con gracias por que lo hacen con cariño.