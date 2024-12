Los Kiños del Año: Lo que dijo Michelle Rabbit luego que Tami Rivera le robara un ‘besote’

Los ‘Kiños del Año’ organizado por el influencer Kike Jav sigue dando de qué hablar debido a las emociones, risas y polémicas que se vivieron en el coliseo Rumiñahui, norte de Quito el pasado 30 de noviembre. Una de las peleas más esperadas fue de las modelos de OnlyFans: Tami Rivera y la colombiana Michelle Rabbit.

Influencers, modelos, comediantes, periodistas, exglorias del fútbol se midieron en el cuadrilátero para demostrar quien es mejor ‘puñete’.

La pelea de Michelle y Tami estuvo intensa, ya que la ecuatoriana acorraló a su rival toda la pelea y se llevó al final el cinturón. Kike Jav, su novio, aprovechó para subirse al ring y darle un beso como felicitación.

Pero lo inesperado sucedió cuando las peleadoras dieron sus declaraciones luego de su enfrentamiento. Tami se acercó a Michelle y le robó un ‘besote’. Luego de eso la colombiana tomó el micrófono y le dijo: “Esta bien está bien, me quedo más tranquila porque al inicio de la pelea yo le sentí picada. “No te pongas celosa, que a mí no me gusta Kike. Me gustas tú”, dijo la colombiana desatando el furor del público.