El ‘Loco’ Baldeón en los Kiños del Año: “Casi lloro de la angustia y falta de oxígeno”

La pelea de Luis Miguel ‘El Loco’ Baldeón contra Paolo Ladino fue una de las mejores en el evento Los Kiños del Año que se realizó el 30 de noviembre en el Coliseo Rumiñahui de Quito. Sin duda, los que asistieron y lo vieron por Zapping elogiaron al periodista deportivo que lo dio todo en el ring.

PUBLICIDAD

Las imágenes de su pelea se viralizaron, sobre todo en el descanso del primer round, donde se notó que Baldeón estaba sudando ‘la gota’ gorda. La pelea terminó en empate, siendo una de las mejores de toda la noche. Ambos buscaron atacar a su rival y buscaron conectar golpes “de cualquier manera”.

Este domingo, en su cuenta X, el periodista reveló como se sintió al tener su primera pelea de box. Dijo que no lo volverá a hacer ya que ha sentido la falta de oxígeno. Esto le contó a su colega de la Radio Redonda.

“Me dolió hasta el alma, la falta de oxígeno, casi lloro de la angustia. No lo volvería a hacer por todo el oro del mundo. La de Leonard jajajajaja, Xavier, tú amas el boxeo, sabes golpes y combinaciones. Mi cariño y admiración”, escribió.

El periodista deportivo contó que en el primer contacto para que participe en el evento, indicó que no iba a arriesgar su integridad. “Tengo 56 años, tengo una condición física pobre. La segunda vez que me propusieron me dijeron 3 mil dólares”, relató.

“Está pelea significa, literalmente, vencerme a mí mismo. Ver hasta donde puedo llegar”, añadió.