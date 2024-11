Verónica Saltos denuncia que fue escopolaminada en un centro comercial

Verónica Saltos publicó un video desde un centro comercial en Guayaquil donde indicó que acaba de ser escopolaminada por unos sujetos. En el video alertó a todas las personas para que no dejen que se les acerque personas desconocidas.

En el video se la puede ver que fue asistida por paramédicos del lugar y Verónica confirmó que eran tres personas las que intentaron atacarla. La presentadora relató que estaba acompañada de una amiga y decidieron detenerse a comer, cuando notaron a un individuo con gorra que se comportaba de manera sospechosa.

Este se acercó a su mesa y, bajo el pretexto de ofrecerle oración, a lo que ella se negó; sin embargo, ese acercamiento provocó que poco después Verónica comenzara a experimentar síntomas alarmantes: sudoración en las manos, hormigueo en la cabeza y aceleración del corazón, entre otros.

“En este momento fue asistida porque me escopolaminaron en el centro comercial y hago este video para alertar a las personas que vienen esta temporada a los centros comerciales que no dejen que nadie se les acerque”, empezó diciendo un poco alterada.

“El señor que se me acercó me dijo que si desea que oren por mí y en el momento en que terminó de decir esas palabras me empecé a sentir mal, me escopolaminó. Estoy recién pasando el susto”, indicó mientras mostraba sus manos que seguían temblando.

La presentadora de farándula pidió a todas las personas que tengan mucho cuidado al salir a estos lugares ya que indica que estas personas se acercan con este motivo para drogar.

Los comentarios no se hicieron esperar y muchas personas comentaron que también algunas personas se les han acercado para hacerles este pedido de oración y se han negado. “Hoy se me acercaron en un centro comercial indicándome lo mismo que querían orar por mí y les dije no gracias”, dijo una usuaria.

“He leído muchos comentarios de esa modalidad en los centros comerciales y por favor no le hablen a extraños peor si andan con niños. Una madre comentaba que dentro de los supermercados también andan. Observen bien si ven alguien sospechoso que serles acerca demasiado que no esta comprando sino ahí pegado a uno”, alertó otra usuaria.