MasterChef Celebrity Ecuador: Un equipo coloca la comida en el suelo durante reto de campo y la chef Caro no lo perdona

Las celebridades de la nueva temporada de MasterChef Celebrity Ecuador se enfrentaron a su primer reto de campo. Martín, Ave y Jeff y sus mandiles negros fueron los capitanes para liderar y poner a funcionar los tres equipos que cocinaron para 57 invitados la noche de este miércoles 20 de noviembre del 2024.

Con una temática ambientada en los campos de una monarquía los jueces se metieron en papeles de monarcas y pusieron a correr a las celebridades para obtener los mejores ingredientes y lograr el mejor plato.

Mientras cada equipo cocinaba los jueces visitaron cada una de las estaciones para aconsejar a los participantes en sus preparaciones. Durante la visita dela chef Caro a la estación del equipo morado, la juez le llamo la atención a los participantes por tener una olla con comida en el suelo.

“No pueden tener la comida en el suelo, ustedes no harían eso en sus casas”, expresó la juez. En redes sociales el momento no pasó desapercibido tampoco y los usuarios hicieron eco del momento.

¿En qué consistía el reto de campo?

Los capitanes conformaron su equipos, pero solo un grupo se alzaría con la victoria. Además, los jueces señalaron que serían 57 comensales los que probarían los platos de cada equipo y luego se elegiría al mejor a través de votos. Por otra parte, el jurado anunció que las personas con pin de inmunidad que quedaran en el equipo perdedor, les iba a tocar lucir el delantal negro.

Tras darlo todo en las cocinas rústicas y los consejos de los jueces para realzar sus preparaciones el equipo dirigido por Martín se alzó con el voto favorable de los comensales.

El segundo lugar fue para el Ave que pese a no salvarse del mandil negro logró que sus compañeros no fueran sentenciado al reto de eliminación.

El plato con menos votos fue el del equipó liderado por Jeff, ellos se verán en el próximo reto con la esperanza de continuar en competencia.