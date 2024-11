MasterChef Celebrity Ecuador: Erika Vélez y el jurado vistieron al estilo ‘Bridgerton’ en el reto de campo

El tercer capítulo de MasterChef Celebrity Ecuador se transmitió este miércoles 20 de noviembre de 2024, por la señal de Teleamazonas y, los participantes se enfrentaron a su primer reto de campo. algo que llamo la atención de las celebridades al llegar al sitio donde cocinarían, fue ver a los jueces vestidos al estilo ‘Bridgerton’.

Erika Vélez y los jueces, conformados por Irene, Caro y Jorge Rausch, explicaron que estaban vestidos como en el año 1476, porque el desafío consistía en cocinar como en esa época “incluyendo las técnicas de cocción, sin aparatos electrónicos”, detalló la juez Caro.

Además, señalaron que serían 57 comensales los que probarían los platos de cada equipo y luego se elegiría al mejor a través de votos. Por otra parte, el jurado anunció que las personas con pin de inmunidad que quedaran en el equipo perdedor, les iba a tocar lucir el delantal negro.

Al estilo medieval

En redes sociales destacaron lo hermosa que lucía Erika con su traje de ‘princesa’. La presentadora llevaba puesto un vestido con falda amplia, de color amarillo, con blanco y toques de dorado. Además, tenía un peinado con su respectiva corona.

Mientras que los jueces, tampoco pasaron desapercibidos, Jorge Rausch vistió un traje marrón, digno de todo un ‘rey’, Caro un vestid color vino, que la hacía lucir como toda una reina e Irene, lució vestido y sombrero color marrón.

En X, antigua Twitter, no dejaron pasar los atuendos de los jueces y estos fueron algunos de los comentarios “Rausch esta disfrazado como uno de esos personajes que mueren al final de la trama de la pelicula xq el pueblo se alzo contra el”, “que preciosa que es Erika Vélez”, “Que cambiados están lucy , susan y Peter Los de Narnia no me lo van a creer” “Hoy reto de campo y a la antigua...esto estará buenísimo.”