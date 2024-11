¿Christian Nodal no dice toda la verdad? Estas son las contradicciones que surgieron tras un live que hizo en Instagram

Christian Nodal y Ángela Aguilar han hablado de algunos de los detalles de su relación, incluyendo desmentir que hayan traicionado a Cazzu. Sin embargo, han caído en algunos comentarios que ponen en duda la veracidad de su versión de la historia.

PUBLICIDAD

Cazzu, quién nunca había hablado sobre la situación, lo hizo recientemente en el programa PLP de Luzu TV, decidió hablar y explicó que ella se enteró de la nueva relación de su ex, como todo el mundo “a través de las redes sociales”.

[ Cazzu rompe el silencio y habla de su ruptura con Christian Nodal: “Es una mentira atroz decir que yo tenía conocimiento de su relación”Opens in new window ]

“Se sugiere que yo formé parte de una especie como de plan, lo cual, me siento como un poco en la necesidad de refutar por completo y decir que es mentira”, sentenció la ‘Nena trampa’ en el programa ‘PLP’.

Tras lo dicho por su ex, Christian realizó un Live en Instagram donde se contradijo al tratar desmentirla, el jueves 31 de octubre.

“Yo le informé a ella [Cazzu], no puntualmente ‘estoy con Ángela’ ni mucho menos”, compartió al principio de su transmisión. No obstante, minutos después declaró: “Tengo los mensajes donde se le avisó que yo estaba con Ángela, tengo todo, todo está en orden”.

En la emisión argentina, Julieta Emilia, nombre real de la trapera, explicó: “Yo me enteré de la relación de ellos de la misma forma que se enteró todo el mundo, a través de los mismos medios, que fue a través de redes y cosas, me sorprendí, obviamente”.

A Cazzu sí le rompieron el corazón

En su charla para ‘ABC News Live’, Ángela Aguilar sentenció que, con su relación con Christian Nodal, nadie habría resultado lastimado. “Todos estamos en la misma página. A nadie le rompieron el corazón y tenemos la consciencia tranquila”, aseveró.

PUBLICIDAD

Pero, al romper el silencio en ‘PLP’, Cazzu indicó que eso no es verdad, al menos en lo que corresponde a su sentir, por lo que sería otra contradicción a la que se enfrenta la nueva pareja de esposos.

“Se habló de mis sentimientos, en boca de alguien que no me conoce, que no sabe cómo yo lo pasé. Se dijo que no se rompió un corazón y que aquí nadie sufrió, yo sufrí muchísimo”, confesó Cazzu. “Y se rompió muchísimo más que un corazón, se rompieron muchos corazones, se rompió mucho, fue un proceso muy doloroso”, sentenció.