Cazzu rompe el silencio y habla de su ruptura con Christian Nodal: “Es una mentira atroz decir que yo tenía conocimiento de su relación”

En una entrevista para el programa PLP del canal de Youtube Luzu TV, Cazzu le pidió a Nodal y Ángela que ya no hablarán más de ella y confesó que “es una atroz mentira, decir que yo sabía de la relación de ellos dos antes de hacerse pública”.

PUBLICIDAD

La situación con los medios de comunicación, como explicó la cantante y compositora argentina, la llevó a su límite y es por ello que decidió hablar, por primera y última vez del asunto, para exponer su versión de la historia.

“Yo viví una situación, hace hace unos meses, de una separación bastante conflictiva y muy pública, que se tornó como un universo paralelo, como un multiverso donde pasaban un montón de cosas”, recordó Cazzu sobre el término de su relación con Christian Nodal, el cual se confirmó a pocos meses del nacimiento de la hija de ambos, Inti.

Fue en este punto, donde señaló la relación de Christian Nodal y Ángela Aguilar, cuyo romance culminó en una boda llevada acabo en Morelos en julio pasado. “Se dijo hace poco que yo tenía conocimiento de hace mucho tiempo de la relación de estas dos personas. Que ellos vienen con una relación de muchos meses antes de que haya sido expuesta y que yo estaba en pleno conocimiento”, señaló la trapera.

Luego de meses de especulaciones y distintas versiones sobre el fin de su relación de pareja con Christian Nodal, con quien tuvo a su hija, Inti, la trapera argentina Cazzu fue contundente al afirmar que ella no tenía conocimiento de que Nodal y Ángela Aguilar tenían una relación previa a anunciarla. Y esto, asegura, porque al momento de terminar con el cantante mexicano salió en la conversación.

[ “La infidelidad existió”: Christian Nodal le enviaba flores a Ángela Aguilar cuando estaba con Cazzu, según un periodistaOpens in new window ]

“A mí cuando me dejaron, me dejaron por un motivo distinto. Existió la pregunta de si hay alguien más y la respuesta fue no; y yo me enteré de la relación de ellos de la misma forma en que se enteró todo el mundo: a través de los mismos medios, que fue a través de redes”, especificó. “Me sorprendí, obviamente, porque yo a ella la conocía y había compartido algunas veces (con ella). Entonces primero pensé que no, pero después resultó que sí”.

Cazzu aseguró que al enterarse de la nueva relación de su ex pareja no hizo ni dijo nada, a pesar de que la tomó por sorpresa, porque nunca sintió la necesidad de hacerlo, ya que ella cree firmemente en que desde el momento en el que alguien no quiere seguir en una relación con otra persona, ya no hay nada que hacer.

“Se dijo que no se rompió un corazón y que aquí nadie sufrió. Yo sufrí muchísimo y se rompió muchísimo más que un corazón. Se rompieron muchos corazones, se rompió mucho. Fue un proceso muy doloroso y me parece que yo me manejé con muchísimo respeto por todos, sobre todo porque tengo una hija, que tiene un papá que va a ser siempre su papá. Pero siento que también un ejemplo para mi hija es cuando las cosas transgreden una línea y un límite, enseñarle que también hay que poner límites cuando te obligan a hacerlo”, enfatizó.