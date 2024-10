“La infidelidad existió”: Christian Nodal le enviaba flores a Ángela Aguilar cuando estaba con Cazzu, según un periodista

Max Lumbia, un reconocido periodista argentino reveló este 24 de octubre, se refirió a las recientes declaraciones de Ángela Aguilar y aseguró que ella recibía flores por parte de Christian Nodal cuando él aún estaba con Julieta Cazzuchelli, mejor conocida como Cazzu.

Fue en su canal de YouTube en donde habló que la ahora esposa del intérprete de ‘Botella tras botella’ reveló que su relación ya era de tiempo antes, que todas las partes estaban enteradas y nadie habría salido herido.

“Meses antes que ustedes supieran nosotros ya estábamos bien. Todos los involucrados estaban bien. Todos sabían. Nosotros lo compartimos porque como figuras públicas desafortunadamente hay que hacerlo. Porque no solamente es tu relación, es la relación de todo el mundo”, dijo la hija de Pepe Aguilar para ABC News.

No obstante, el argentino recalcó que aparentemente sí existió una traición por parte de Nodal a Cazzu, ya que desde varios meses antes de que se anunciara la ruptura entre ambos. El artista estaba pretendiendo a Ángela Aguilar con flores.

“Aunque una pareja esté pasando por la peor crisis, no hay que meterse, sino esperar que terminen, que oficialicen y después arrancar porque puede ser que hayan estado separados, pero como nadie había dicho nada, a la vista de los demás puede quedar como: ¿y por qué se metió?”, dijo Lumbia.

El experto en espectáculos señaló que fuentes cercanas le habrían informado que la cantante de ‘Dime cómo quieres’ ya recibía detalles por parte de Nodal desde antes que se sospechara.

“De todas maneras la infidelidad existió, porque Angelita Aguilar tenía un supuesto amigo invisible que mucho tiempo antes de marzo de 2024, mucho antes de abril le hacía llegar casi a diario flores. Rosas y arreglos florales, este amigo invisible que ella sabía quién era”, remarcó. Y que supuestamente Cazzu intentó salvar su relación cuando ya habría una tercera persona involucrada.

“No quiera justificar lo injustificable. En el mes que les guste hubo infidelidad, quien no lo quiera ver, problema de ello (....) estaban intentando continuar, estaban intentando barajear de vuelta y ver esos tornillos desajustados, si en la relación hubo alguien que se metió se tiene que hacer cargo, ya venía metida desde antes de la supuesta crisis”, detalló.

Las flores de Ángela

Si bien los involucrados no se han pronunciado, Ángela Aguilar otorgó una entrevista a E! Now Latino y ahí confesó que su canción ‘Mis amigas las flores’ surgió de un desamor en su vida real.

“Salió de una decepción amorosa, de un hombre que me mandaba muchas flores cuando hacía algo malo y un día que hablaba por teléfono con una amiga, me acuerdo que me decía: ‘Oye, creo que necesitas una amiga ahí que te acompañe’ y yo le dije: ‘No te preocupes, aquí tengo a mis amigas las flores”.

Además, en la reciente canción de Pepe Aguilar llamada ‘Cuídamela bien’, el famoso confesó que Nodal conquistó a su hija con flores.

“Te bastaron rosas pa que mi orgullosa cayera a tus pies y de frente te doy un consejo: si la quieres bien, no la cambies porque eso se te da muy bien”, dice la letra.