Christian Nodal le contesta a Cazzu: Aseguro que Angela Aguilar “Jamás fue mi amante”

Cazzu finalmente rompió el silencio sobre su separación de Chrisitan Nodal, contó cómo fue el doloroso proceso que vivió y desmintió las palabras de Ángela Aguilar, la actual pareja de su ex.

Ante esto, el mexicano decidió hacer un vivo en Instagram para dar su propia versión de los hechos, relatar cómo se produjo la separación y también defender a su esposa.

“Se terminó lo nuestro, le parezca al mundo y a mi ex o no le parezca. Decidí estar con alguien más y ya está. Mi esposa jamás fue mi amante, ni siquiera por conversación. La única vez que hablamos fue para invitarla al Foro Sol que había sido hace mucho tiempo”, aseguró.

Lo cierto es que el anuncio de la nueva relación de Nodal y Aguilar se hizo pública pocas semanas después de que Cazzu y el mexicano anunciaran su ruptura, por lo que la prensa y los internautas hablaron de una posible infidelidad.

“Nunca fui infiel, nunca hubo una tercera persona. Si a alguien se le ocurre creer o armarse una historia tiene una gravedad muy grande. El insinuar que yo estaba con mi esposa durante mis exrelaciones es algo feo. Yo seré muchas cosas, pero infiel no”, sentenció el cantante.

“De mi esposa no van a andar hablando así, no es una amante, no es nada de lo que ustedes dicen. Ni mucho menos lo que insinúa mi ex. Jamás fue mi amante”, agregó el músico y apuntó contra Cazzu.

En el programa de streaming Patria y familia (Luzu TV), la cantante de trap contó que la esposa de Nodal la acusó de saber sobre la relación de ellos desde hacía tiempo. “Se dijo que tenía conocimiento desde hace mucho tiempo de la relación de estas dos personas y como que se sugiere que yo formé parte de una especie de plan...”, expresó.