¿Cómo reaccionó el creador de One Direction con la muerte de Liam Payne?

En las últimas horas, el productor y jurado de The X Factor Simon Cowell, creador de la banda One Direction, tomó una drástica decisión tras enterarse de la noticia de la muerte de Liam Payne.

PUBLICIDAD

El famoso descubridor de talentos decidió suspender las grabaciones de Got Talent en Reino Unido. Según se supo, tenían previsto volver a rodar este sábado 19 de octubre, pero de acuerdo con la información trascendida Cowell no será parte.

Aunque el creativo no se ha pronunciado aún sobre el deceso del artista de 31 años, el portal TMZ informó que por lo pronto, Cowell se alejará un tiempo del ojo público.

Tal como anunciaron desde los medios británicos, Bruno Tonioli reemplazaría al jurado en el certamen de talentos. El portal The Sun sostuvo que el productor está “totalmente conmocionado y devastado”.

“No le pareció correcto continuar con la filmación de BGT (Britain’s Got Talent), y cuando se reanude el sábado, no siente que esté en el estado mental adecuado para continuar”, indicó una fuente allegada a Cowell en el periódico mencionado.

Para muchos esta decisión no fue del todo una sorpresa, pues Cowell era visto como un mentor para Liam y su agrupación. El productor fue el responsable de armar One Direction cuando los chicos competían en otro reality show, The X Factor (UK), donde buscaban premios individuales. No obstante, fue idea de Cowell reunirlos como una banda. De esta manera, consiguieron el tercer lugar de esa temporada y luego el estrellato internacional, cuando firmaron con el sello de Cowell, Syco Records, distribuido por Sony.

¿Cómo murió Liam Payne?

Liam Payne murió en Buenos Aires y la conmoción es mundial. El exintegrante de One Direction se encontraba en la Argentina desde hace varios días y los fans que se acercaron a saludarlo jamás se imaginaron este crudo final. Tenía 31 años y se cayó desde el tercer piso del hotel de Palermo en el que estaba alojado con su novia, que había abandonado el país horas antes.