El desgarrador mensaje de Louis Tomlinson en memoria de Liam Payne

La música pop está de luto tras de que el día de ayer se conociera el fallecimiento de Liam Payne, uno de los exintegrantes de One Direction que ha llevado su carrera como solista desde hace varios años. El cantante británico de 31 años estaba en Argentina luego de acompañar a su excompañero de banda Niall Horan a uno de sus conciertos. Según reportes del hotel y las autoridades argentinas, Liam falleció tras caer del balcón de su habitación de hotel. Louis Tomlinson, su compañero de banda, le dedicó un conmovedor mensaje que dejó con lágrimas en los ojos a sus fanáticas.

Por medio de sus redes sociales, Louis compartió una fotografía de Liam y suya en uno de los shows de One Direction, y decidió dar un extenso mensaje en el que expresó la tristeza por la pérdida, además de lo importante que era Liam para él como amigo, colega y una persona que lo acompañó en su adolescencia. Cabe recalcar, que la banda se creó cuando Louis tenía 18 años y Liam 16, desde ese momento mostraron su cercanía, además de ser quienes con su puño y letra escribieron varios de los éxitos de la famosa boyband.

Louis Tomlinson afirmó: “Me siento más que afortunada de haberte tenido en mi vida, pero me cuesta mucho aceptar la idea de decir adiós. Estoy tan agradecido de que nos hayamos vuelto aún más cercanos desde que salimos de la banda, hablando por teléfono durante horas, recordando todos los miles de recuerdos increíbles que tuvimos juntos, es un lujo que pensé que tendría contigo toda la vida. Me hubiera encantado compartir el escenario contigo nuevamente, pero no pudo ser”.

Además, el también cantante británico incluyó unas palabras para Bear, el pequeño hijo de 7 años de Liam Payne: “Quiero que sepas que si Bear alguna vez me necesita, seré el tío que necesita en su vida y le contaré historias de lo increíble que era su padre”.

Las redes sociales de la banda también emitieron un comunicado, lamentando el fallecimiento de Liam y pidiendo respeto por su momento de silencio, ya que como amigos de la banda necesitan tiempo para tomar su luto, el mensaje aunque fue publicado en las redes sociales de One Direction, está firmado por Louis, Zayn, Niall y Harry. En el mensaje, la banda afirmó: “Estamos completamente devastados por la noticia del fallecimiento de Liam. Con el tiempo, y cuando todos puedan hacerlo, habrá más para decir. Pero por ahora, nos tomaremos un tiempo para lamentar y procesar la pérdida de nuestro hermano, a quien amábamos profundamente. Los recuerdos que compartimos con él serán atesorados por siempre”