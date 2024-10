“Estamos devastados”: One Direction habla de la trágica muerte de Liam Payne

Imagen recuperada de la cuenta oficial de One Direction en Instagram: @onedirection

One Direction

La cuenta oficial de Instagram de One Direction se reactivó para ofrecer un comunicado tras la trágica muerte de Liam Payne, quien falleció el 16 de octubre tras caer desde el tercer piso del hotel donde se hospedaba durante su visita en Buenos Aires, Argentina.

“Estamos completamente devastados por la noticia del fallecimiento. Con el tiempo, y cuando todos puedan hacerlo, habrá más para decir”, empieza diciendo el texto publicado en la cuenta que llevaba inactiva desde 2020.

“Nos tomaremos un tiempo para lamentar y procesar la pérdida de nuestro hermano, a quien amábamos profundamente. Los recuerdos que compartimos con él serán atesorados por siempre”, prosigue el escrito firmado por los cuatro miembros restantes de la banda: Louis Tomlinson, Zayn Malik, Niall Horan y Harry Styles.

One Direction (Instagram)

“Por ahora, nuestros pensamientos están con su familia, sus amigos y los fans que lo amaron junto con nosotros. Lo extrañaremos muchísimo”, indica.

Los fans se encuentran consternados debido a la noticia de Liam Payne. “Cuando me refería a un reencuentro no me refería a este necesariamente””, indicó una seguidora. “Nunca pensé ver este día tan pronto”, “Estoy llorando”, son algunos de los comentarios.