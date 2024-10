"Entre cantos y abrazos": Los últimos momentos de Liam Payne con sus fans en Argentina

El informe preliminar de la autopsia de Liam Payne, el exintegrante de la banda británica One Direction que murió en la víspera en Buenos Aires al caer desde el tercer piso de un hotel, arroja que falleció de un “politraumatismo” y sufrió una “hemorragia interna y externa”, según informaron este jueves fuentes de la Policía local.

La autopsia, realizada por el cuerpo médico forense de la Corte Suprema de Justicia, a cargo de los forenses Santiago Maffia Bizzozero y Víctor Cohen, confirmó que el músico de 31 años falleció por la caída.

Los últimos minutos con los fans

En redes sociales se han empezado a viralizar imágenes del cantante con su fans en Argentina, compartiendo con sus seguidoras, charlando, tomándose fotos, entre risas y abrazos, siempre con una buena actitud. Imágenes que sus fans han compartido, sin poder creer que ya no está.

Otra fan se mostró devastada pues había compartido solo horas antes con el artista. Desde sus historias de Instagram, Carola Gauna, explicó cómo sucedió su encuentro con el músico británico. “Estaba borracho y drogado” (...) Me parecía que estaba medio en joda, pero fui la última persona con la que habló. Pasó de ser el día más feliz de mi vida a uno de los más tristes (...) Estoy con el corazón roto. Cuando pasó me sonrió y cantó. Tengo su perfume encima todavía”, digo entre lágrimas.

Qué se sabe de la muerte de Liam Payne

Lo que se sabe, en horas de la tarde, el encargado del establecimiento afirmó a la Policía local “que sintió un fuerte ruido” en el patio interno trasero del hotel, y los oficiales luego constataron el fallecimiento de Payne, quien se habría arrojado del balcón de su habitación.

El director de los servicios de emergencias médicas de la ciudad de Buenos Aires, Alberto Crescenti, dijo luego a medios locales que la caída le ocasionó “lesiones gravísimas que le provocaron inmediatamente la muerte” y luego afirmó al canal TN que “no hubo posibilidad de reanimación”.

Minutos antes, desde el hotel Casa Sur, ubicado en la calle Costa Rica al 6000 de Palermo, llamaron a la línea de emergencias 911 para pedir ayuda por un huésped que -dijeron- se encontraba bajo los efectos de drogas y alcohol y que había destrozado algunos objetos de la habitación.

Según agregó un comunicado de la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional 16, los forenses determinaron que las 25 lesiones descriptas en la autopsia de Payne son compatibles con aquellas producidas por caída de altura.

También señalaron que las lesiones craneoencefálicas de Payne tuvieron la “idoneidad suficiente como para producir la muerte”, mientras que las hemorragias internas y externas -en cráneo, tórax, abdomen y miembros- contribuyeron con su fallecimiento.

Los forenses concluyeron que en las manos “no se constataron lesiones del tipo defensivas”, que todas las lesiones que presentaba el cuerpo eran vitales y de producción contemporánea entre sí y que no observaron “lesiones que permitan suponer la intervención de terceras personas”.

Los médicos legistas solicitaron estudios complementarios, que podrían confirmar o rectificar la autopsia preliminar.

Payne formó parte de One Direction en 2010, junto a Zayn Malik, Louis Tomlinson, Niall Horan y Harry Styles, después de que se presentaran en forma individual en el programa de talentos The X Factor.Después de convertirse en uno de los grupos pop más importantes del mundo con cinco álbumes y cuatro giras mundiales, One Direction hizo una pausa indefinida en 2016.