Carla Bucaram rompió en llanto cuando se quedó varada en plena vía sin luz en Guayaquil

La influencer guayaquileña, Carla Bucaram, está en tendencia en las redes sociales, por un incidente que vivió cuando se le averió su automóvil en plena vía pública que estaba sin electricidad. El video lo grabó ella misma, donde lloraba y estaba visiblemente alterada por lo ocurrido.

Esto se dio, porque el vehículo de la joven, que según ella tiene un año de comprado, se apagó inesperadamente en un puente, lo que le desencadenó una crisis de pánico.

En el video se la escucha decir entre lágrimas: “Me acaba de pasar algo horrible, literal, me quedé botada. El carro no es viejo ni nada, tiene un año, no sé qué pasó”. Carla dijo que no sabía como actuar en esta situación donde dijo que solo esperaba que llegue su padre para auxiliarla ya que ella “no sirve” para estas cosas.

Pero todo se volvió más tensionante, cuando las luces de su vehículo también se apagaron y se quedó en total oscuridad. Al final una grúa llegó a remolcar el auto y Carla dijo ya un poco más calmada que su vehículo tiene que ser revisado porque no era la primera vez que presentaba problemas.

Las reacciones en redes se dividieron. Por un lado, usuarios criticaron que fue una reacción exagerada donde dijeron que fue un “drama innecesario”. Otros, en cambio se solidarizaron con la joven ya que fue la primera vez que enfrentaba algo así y también debido a la inseguridad que existe en Guayaquil. “Yo estaría igual de asustada si me quedo varada en un lugar oscuro”.