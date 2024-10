Así se vivió el estreno de ‘Los García’: Luciana Guschmer dedicó emotivo mensaje a la producción

El estreno de la novela ‘Los García’ fue todo un éxito y, según informó la producción estuvieron líderes en la televisión nacional, la noche de este martes 8 de octubre durante su primer capítulo. Los ecuatorianos pudieron disfrutar de la emisión a través de la televisión nacional y adaptado a plataformas digitales como su página web, Ecuavisa.com y la aplicación Ecuavisa PLAY.

PUBLICIDAD

Diego Spotorno, Cecilia Cascante, Frank Bonilla y más intérpretes, se unen a talentos jóvenes como Kachafa, Gilliam Mieles, Viviana Salame, Mauro Falcón y Luciana Guschmer, en la producción 100% ecuatoriana. Todo el elenco disfrutó del estreno en un restaurante mexicano de Ecuador y compartieron un momento agradable junto a la producción.

[ Luciana Guschmer fue invitada al desfile de Victoria’s Secret Fashion Show 2024: “Me he estado guardando esto hace semanas”Opens in new window ]

A pesar de sus largas carreras en televisión, los actores Diego Spotorno, Cecilia Cascante y Frank Bonilla aún se emocionan cuando ven los nuevos personajes que han creado en televisión. Así lo demostraron en la reunión que celebró el elenco y la producción de Ecuavisa para el estreno de su telenovela Los García, la noche de este martes, 8 de octubre.

Justamente los tres son los protagonistas del título, como Pepe García, Adelita y Vito Rossi, respectivamente, quienes en la aparición inicial de cada uno en TV vociferaron de alegría junto con sus compañeros.

“Gracias a todos los que realmente son necios y quieren que regrese a hacer estas cosas, así que aquí estoy. Este es un esfuerzo gigantesco en tiempos complicados en nuestro país...”, expresó Spotorno al finalizar la transmisión, que se extendió por una hora y quince minutos. “Creo que en la pantalla se vio reflejado todo el amor, todo el esfuerzo que cada uno de nosotros le ha puesto”, complementó Cascante.

En redes sociales, Luciana Guschmer fue una de las que dedicó un emotivo mensaje a la producción y elenco por la oportunidad que le habían dado.

“No me alcanzarán las palabras para agradecer a cada persona parte de esta producción. Saben cuánto los quiero y lo importante que ha sido esta primera vez junto a ustedes. Gracias a este canal tan lindo que me abrió las puertas para algo tan maravilloso. Y también gracias a ustedes que vieron el estreno y se lo están disfrutando con nosotros, sin ustedes sería imposible”, escribió la influencer en Instagram.